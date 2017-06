Offensiver Schritt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Keine Ausflüchte mehr. Das scheint jetzt die neue Linie der Bundesregierung im Fall Erdogan zu sein. Nachdem sie in der Vergangenheit überforderte Kommunen mit dem Verbot von Politikerauftritten allein gelassen hatte, geht die Bundesregierung nun einen offensiven Schritt und will gleich alle Wahlkampfreden ausländischer Politiker verbieten, die innenpolitische Probleme des Herkunftslandes nach Deutschland tragen könnten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585167/

Das soll Entschlossenheit signalisieren und mag diplomatisch nicht ein ganz so großer Affront sein als wenn man sagt: Nur Erdogan darf nicht auftreten. Aber wer soll entscheiden, welcher Auftritt diesen Vorgaben entspricht? Und was geschieht in Zeiten außerhalb des Wahlkampfes? Da lauern neue Fallstricke.

Dennoch ist es an der Zeit, einem immer unverfrorener Richtung Diktatur schreitenden Autokraten die Stirn zu bieten und die Werbung in eigener Sache zu unterbinden. Zumal die Ideen des Präsidenten bei den Deutsch-Türken auf durchaus fruchtbaren Boden fallen, wie die Wahlergebnisse zum Verfassungsreferendum gezeigt haben. Wer die Demokratie in seinem Land abschaffen will, sollte dabei nicht auch noch die Hilfe eines demokratischen Staates erwarten. Das hat die Bundesregierung klar gemacht. Gut so.