Nationalelf erreicht Confed-Cup-Finale

Sotschi (dpa) Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat erstmals das Finale beim Confederations Cup erreicht. Das junge Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich in Sotschi souverän mit 4:1 gegen Mexiko durch und trifft am Sonntag im Endspiel in St. Petersburg erneut auf Chile. Bislang war Platz drei beim Heimturnier 2005 die beste Platzierung einer deutschen Mannschaft beim Confed Cup gewesen. Gegen Finalgegner Chile hatten die Löw-Schützlinge in der Gruppenphase ein 1:1 erkämpft.