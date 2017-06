Anwohner zeigen sich empÃ¶rt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585174/

Die dem Ausschuss vorliegende Beschlussvorlage von Planer und Verwaltung, die auf den Ergebnissen der Auslegung und Erörterung der Baupläne beruht, war von den Anwohner als weitgehend fair und ausgewogen akzeptiert worden, so König. Doch hat sich das Blatt durch die Neuerung nun gewendet. Was aber ist geschehen?

So wie sich dies seit mehr als 15 Jahren bewährt hat und von einer breiten Mehrheit der Anwohner befürwortet wird, sollte der Beschlussvorlage zufolge das Nordende der Bachstelzenstraße eine Sackgasse bleiben. Die Ausschussmehrheit entschied sich jedoch, die Straße zur Rudolf-Breitscheid-Straße hin zu öffnen. "Aber", so meint König, "die Öffnung des Nordendes der Bachstelzenstraße führt zu gar keiner nennenswerten Entlastung anderer Anwohnerstraßen, das Beibehalten der Schließung folglich auch nicht zu deren Benachteiligung".

Die parallel laufende Storchenstraße ist selbst eine Sackgasse. Käthe-Kollwitz-Straße und Wilhelm-Busch-Straße verlaufen rechtwinklig und lassen sich daher nicht über die Bachstelzenstraße sinnvoll umfahren, meint er. Auch wer von Norden her in die Bachstelzenstraße fährt, müsste, wenn er Ziele an einer dieser Straßen erreichen will, spätestens an der nächsten Kreuzung in diese abbiegen. Das gelte auch für Nutzer der geplanten Kita im Rohrbecker Weg. "Die Öffnung des Sackgassenendes würde lediglich Verkehr von der Rudolf-Breitscheid-Straße in die Bachstelzenstraße ziehen, also von einer Haupterschließungsstraße in eine Anwohnerstraße. Das kann eigentlich nicht politisch gewollt sein."

Zudem hätte die Öffnung des nördlichen Sackgassenendes der Bachstelzenstraße laut Meinung der Anwohner weitere schwerwiegende Nachteile: So entstünde ein neuer Gefahrenpunkt im Mündungsbereich für die große Zahl von Radfahrern, darunter viele Schülerinnen und Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums, die in der Bachstelzenstraße unterwegs seien. Diese würden an deren Nordende irgendwie diagonal die Straße queren, um auf den Fuß- und Radweg auf der Westseite der Rudolf-Breitscheid-Straße zu gelangen. Doch auch diejenigen, die bereits entlang der Breitscheid-Straße unterwegs sind, würden "wegen der neuen unübersichlichen Kreuzung in einem Kurvenbereich zusätzlichen Gefahren ausgesetzt". Weiterhin befürchten die Anwohner eine Lärmbelastung durch Ausweichverkehr. Dass die Ausschussmehrheit zudem das Südende der Straße zur verkehrsberuhigten "Spielstraße" ausbauen lassen wollen, sei keine Hilfe, weder für die Menschen am Nordende, noch entspreche das dem Wunsch der Anwohner am Südende, die wegen drohender erheblicher Mehrkosten erbost seien. "Der Bauausschuss hat es somit geschafft, die durchaus vernünftige Beschlussvorlage von Planer und Verwaltung in entscheidenden Punkten so zu verändern, dass die Entscheidung bei den betroffenen Bürgern in der Bachstelzenstraße jetzt auf quasi geschlossene Ablehnung trifft. So haben wir uns die Rolle von Volksvertretern eigentlich nicht vorgestellt", betont König. Die einzige Hoffnung der Anwohner: Dass die Stadtverordnetenversammlung bei ihrer Plenarsitzung am kommenden Mittwoch zu der ursprünglichen Beschlussvorlage wieder zurückkehrt.