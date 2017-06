Zernikow von Rittern belagert

artikel-ansicht/dg/0/

Zernikow (GZ) Zernikow wird am Sonnabend wieder wie von einer Zeitmaschine ins Mittelalter katapultiert: Das 20. Ritter- und Dorffest findet statt. Auf dem ehemaligen Gutsgelände versammeln sich einträchtig Rittersleute, Hoffnarren, Herolde, Händler, Barden und staunendes Fußvolk, das Blechkarossen entstiegen, Zeuge spannender Programmeinlagen sein möchte. Veranstaltet wird das Fest von der Gemeinde Großwoltersdorf, dem Ritterverein Zernikow und dem Hausherren, der Aqua Zehdenick GmbH. Mit dem Ziel, ein buntes Fest für jene anzubieten, die gerne mal einen Blick in die Vergangenheit wagen wollen - wobei das Ritterfest gerne für "Action" sorgt.

Wild und entschlossen: Diese Rittersleute bereichern das Fest in Zernikow mit vielen Action-Darbietungen. © MZV

Für Kinder gibt es natürlich reichlich zu entdecken und vieles lädt zum Mitmachen ein, wie zum Beispiel die berühmte Schatzsuche, die Strohhüpfburg, Ponyreiten, das Absolvieren verschiedener ritterlicher Wettkämpfe auf der Kinderturnierstechbahn und nicht zu vergessen das Kinderschminken.

Doch aufgepasst, auch im Mittelalter kann der Zeitenlauf nicht gestoppt werden: Dieses Jahr feiert das Ritterfest schon den 20. Jahrestag seiner Erstausrichtung. Zum Jubiläum gibt es daher eine ganz neue Attraktion, kündigen die Veranstalter an. Denn Zernikow wird sich am Sonnabend im Belagerungszustand wiederfinden: Das heißt, erstmals wird ein Belagerungsgeschütz vorgeführt, eine sogenannte Steinschleuder oder auch Blide genannt.

Der Umzug findet diesmal wieder durch das Dorf statt, wobei es zwischen 13 und 13.30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen auf der Straße in Zernikow kommen kann. In der Mitte des Hofes vor der neu platzierten Bühne auf der Ruine des ehemaligen Brau- und Dörrhauses werden sich die Teilnehmer des Umzuges den Schaulustigen präsentieren.

Die Berliner Rittergilde bildet in diesem Jahr mit einem großen Heer von rund "50 Mannen" und einem entsprechend großen Lager einstiges Lagerleben mit vielen Handwerken aus früheren Zeiten nach. Atemberaubende Schwertschaukämpfe auf der zentralen Hoffläche sorgen sicherlich wieder für interessante Einblicke in das Mittelalter.

In Eisenmontur mit Schild und Schwert bewaffnet präsentieren die Ritter der Gilde so manche nachgestellte Szenen aus diesen Zeiten. Die Vorführung der sechs sechs Meter hohen Steinschleuder aus Thyrow dürfte spektakulär sein, locken die Veranstalter an.

Mit dabei sind die Spielleute Erdenmut, die Trommelgruppe der Fontane-Grundschule Menz sowie Tänzer und Ritter aus Zernikow. Selbstverständlich wird für die Verpflegung gesorgt. Der Eintritt kostet drei Euro. Kostümierte Gäste zahlen nur einen Euro. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt.