TTC Finow im Norden Spitze

Besonders die Liste der sportlichen Erfolge durch Trainerin Claudia Petereit nahm einen größeren Zeitraum ein. Im Nachwuchsbereich ist der TTC Finow die absolute Nummer eins in Brandenburg und auch im Norddeutschen Verband ist Finow mit an der Spitze. Im Seniorenbereich stachen die Erfolge von Siegfried "Egon" Lemke bei Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften in der AK 75 hervor. Bei den Mannschaften gab es viel Beifall für den Klassenerhalt der ersten Frauenmannschaft in der Regionalliga Nord sowie die gute Rolle der zweiten Frauenmannschaft in der Oberliga Ost und der ersten Männer in der Verbandsoberliga Ost. Aber auch alle anderen Teams überzeugten in ihren Spielklassen auf Landes- und Kreisebene mit Spitzenplatzierungen.

In der Diskussion ging es hauptsächlich um die neue Wettspielordnung und die Teamaufstellungen für das Spieljahr 2017/18. Höhepunkt war die Wahl des neuen Vorstands.

Mit Jürgen Krenz ist der alte auch der neue Vereinschef. Vizepräsidenten bleiben Thilo Petereit (Sport) und Anne-Katrin Mews (Finanzen). Zum neunköpfigen Vorstand gehören weiterhin Sandra Baltus, Claudia Petereit, Johannes Gohlke, Andre Bath, Dieter Klitz und Volker Poppel. "Ich bedanke mich im Namen des Vorstands für das Vertrauen bei allen Anwesenden. Wir werden uns weiterhin bemühen, die Interessen aller Mitglieder zu erfüllen", so Jürgen Krenz abschließend.