13000 Euro für Gambia

Gransee (GZ) Einen beeindruckenden Dokumentarfilm haben die Strittmatter-Gymnasiasten am Donnerstag erstmalig sehen können: Biker mit Abenteuerlust und Entdeckerfreude sind mit dem Motorrad nach Gambia gefahren - und haben 13 000 Euro gesammelt, um die Arbeit in einem Krankenhaus dort zu unterstützen.

Durch die Wüste, durch Eiseskälte und strömenden Regen, Gluthitze und tropische Regenwälder, aber auch an nicht wenigen Militärposten vorbei - vier Biker des Motor Circus-Klubs Berlin und ein Kameramann nahmen eine 4 700 Kilometer lange Tour auf sich, bevor sie in der gambischen Stadt Serrekunda in Westafrika eintrafen. Um dort von Einheimischen und Ärzten übrigens aufs Herzlichste empfangen zu werden.

Initiatoren der Tour sind Marko Kramer und Christoph Köhler. Letzterer ist Mitglied des Vereins "Ärzte helfen" und war am Donnerstag bei der Aufführung des Streifens im Foyer des Gymnasiums dabei. An seiner Seite der Kameramann Thorsten Jarek.

Die Grundfrage für viele Schüler lautete natürlich: Warum ausgerechnet eine solche strapaziöse Tour; Auto ginge doch auch? "Auf dem Motorrad ist diese Reise nochmal etwas ganz anderes als mit dem Auto. Man ist an allem viel näher dran und nimmt seine Umgebung deutlicher war. Du spürst die Elemente ungefiltert", betonte Christoph Köhler.

Ein Jahr lang dauert die Vorbereitung für Köhler, Kramer, Jarek, Martin Lemcke und nicht zuletzt Ronald Zehrfeld. Der bekannte Schauspieler, der mehrmals schon im Strittmatter-Gymnasium die Vereinsarbeit unterstützte, ist seit kurzem selber Fördermitglied von "Ärzte helfen". Wegen des Filmfestes in München konnte er gestern aber nicht dabei sein.

Schulleiter Dr. Uwe Ziethmann und Dr. Matthias Bormeister, gleichsam in doppelter Funktion als Chef des schulischen Fördervereins und neuer Vorsitzender des Vereins "Ärzte helfen", war die Freude über die gelungene Aktion anzumerken. Zumal die Arbeit der Ärzte unter schwierigen Bedingungen und Entbehrungen erfolgt, was mit dem Film den jungen Leuten nahegebracht wird. Denn faszinierend für den Betrachter dürften neben der atemberaubenden Natur-Kulisse, die in beeindruckenden Bildern festgehalten wurde, vor allem die Gesichter der Afrikaner sein, die den Bikern begegneten. Offen, herzlich und gastfreundlich gaben sich die Menschen den Bikern trotz spürbarer, großer Armut an den Etappenzielen der Tour. Wo sie nur konnten, halfen Viele bei Pannen oder wenn der Sprit alle war.

Das Road-Movie lässt aber auch Biker-Herzen höher schlagen und provoziert automatisch Fernweh: Romantische Sonnenuntergänge am Meer, Schimpansen, Flusspferde, Krokodile, Karawanen, einsame Tankstellen inmitten eines wüsten Nichts - alles stilvoll unterlegt von Blues- und Rockmusik oder Reggae.

Schließlich standen den harten Kerlen bei der Begrüßung in Serrekunda Tränen in den Augen - als sie nach kräftezehrenden Tagen vor der Klinik des Arbeiter-Samariter-Bundes endlich vorfuhren, in der "Ärzte helfen" sich engagiert. Seit 2002 gibt es das Projekt, allein 2016 wurden 46 000 Behandlungen durchgeführt. "Die Mission hat Sinn", kommentierte Zehrfeld die überaus herzliche Begrüßung. Und alle seien sich einig, Hilfe von außen sei wichtig, aber es müsse nachhaltige Hilfe sein. Spürbar sei ebenso gewesen, dass Fluchtursachen bekämpft werden müssten, waren sich die Motorradfahrer einig. Und an den Zuschauer gewandt, erklärten die Protagonisten: "Man kann mehr machen, als man denkt".

Nichts funktioniert ohne Sponsoring, auch solch ein Projekt nicht, merkte Köhler an. BMW habe die Biker unterstützt, betonte er, ebenso der ehemalige DDR-Reifenhersteller Pneumant, der nun Heidenau heißt.

Der Film kann auf Youtube angeschaut werden, ebenso auf Facebook und Instagramm. Die Website der Biker hat den Namen www.motorcircus.com.