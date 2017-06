Deutsch-franzÃ¶sischer Hochschul-Gipfel

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder)/Slubice (MOZ) Sein Studium je zur Hälfte an einer französischen und an einer deutschen Hochschule oder Universität absolvieren. Für rund 6500 junge Männer und Frauen aus beiden Ländern ist dies gegenwärtig Realität. "Sie belegen einen der rund 180 gemeinsamen Studiengänge, die von den Hochschulen angeboten werden, die unserem Netzwerk angehören." Das erläutert Patricia Oster-Stierle.

Die Romanistik-Professorin aus Saarbrücken ist seit drei Jahren Präsidentin der "Deutsch-Französischen Hochschule" (DFH). Dabei handelt es sich um keine Hochschule im klassischen Sinne, sondern es ist der Name eines Verbundes von 186 Hochschulen. Die Europa-Universität in Frankfurt (Oder) etwa bietet gegenwärtig zwei kulturwissenschaftliche Studiengänge mit der Universität im elsässischen Strasburg und der Universität Paris 8 Vincennes-Saint Denis an. Wer sie belegt, kann am Ende einen deutschen und einen französischen Abschluss erhalten. "Außerdem gibt es noch einen Triple-Abschluss mit den Universitäten in Nizza und im bulgarischen Sofia", berichtet Viadrina-Sprecherin Michaela Grün.

Diese Aktivitäten der Frankfurter Uni waren auch der Grund dafür, weshalb die diesjährige Jahresversammlung der DFH in Frankfurt (Oder) und Slubice stattfindet. "Die Viadrina hat sich in der Konkurrenz um den Austragungsort gegen Regensburg durchgesetzt, auch deshalb, weil ihr Präsident, Professor Alexander Wöll, so überzeugend für seine Uni geworben hat", berichtet Patricia Oster-Stierle.

Ein Empfang in der Frankfurter Marienkirche ("die einstmals die Universitätskirche der historischen Viadrina war", wie Wöll den Gästen erläuterte) bildete am Mittwochabend den Auftakt der dreitägigen Konferenz. "Dass in Frankreich jetzt so ein europabegeisterter Präsident und ein europafreundliches Parlament gewählt wurden, nützt auch uns hier für die Zusammenarbeit mit unseren polnischen Nachbarn", unterstrich der parteilose Frankfurter Oberbürgermeister Martin Wilke.

Auf der Tagung geht es um laufende und neue Studienangebote. Die Teilnehmer an den bei der DFH akkreditierten Studiengängen werden mit 270 Euro im Monat gefördert, während der Phase in Frankreich können noch Zuschüsse aus dem Erasmus-Programm der EU sowie Wohnbeihilfen beantragt werden. Die Regierungen beider Staaten lassen sich diesen Austausch jährlich 13 Millionen Euro kosten, "für das kommende Jahr wurden uns sogar 15 Millionen Euro in Aussicht gestellt", freut sich Patricia Oster-Stierle.

Das Geld kommt freilich nicht nur Studenten, sondern auch Doktoranden zugute. Seit ihrer Gründung 1999 hat die DFH 5000 Doktoranden gefördert. "Von den Absolventen unserer Studiengänge finden 70 Prozent in den ersten drei Monaten nach dem Abschluss einen Arbeitsplatz", sagt Oster-Stiele.