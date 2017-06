Kurortentwicklungskonzept übergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) hat am Donnerstag im Beisein des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Jörg Grundmann (Linke)die Kurortentwicklungskonzeption von Bad Freienwalde an Abteilungsleiter Thomas Barta sowie an die zuständige Referentin Petra Pravemann im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg in Potsdam übergeben. Unterstützt wurden sie dabei durch den Landtagsabgeordneten Marco Büchel, den Fraktionsvorsitzenden Joachim Fiedler und die Stadtverordnete Steffi Ross (Linke).