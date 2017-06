CDU empört über AfD-Antrag zu Kohl

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Der Vorstoß der Frankfurter AfD, den Platz der Einheit am Kleist Forum in Dr.-Helmut-Kohl-Platz umzubenennen, sorgt beim Kreisverband der CDU für Empörung. Dessen Vorsitzender Michael Möckel bezeichnete den Antrag der AfD, der in der nächsten Stadtverordnetenversammlung Thema sein soll, als "durchschaubare populistische Forderung. Wir verurteilen, dass die AfD Helmut Kohl in völliger Geschichtsunkenntnis für ihre Zwecke missbrauchen will."