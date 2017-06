Bis Dezember Ausschreibung für Amtsleiter

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Auf Antrag der Linken-Fraktion haben die Gemeindevertreter mit neun zu vier Stimmen mehrheitlich beschlossen, eine Neuausschreibung der vakanten Stelle des Hauptamtsleiters spätestens zum 20. Dezember vorzunehmen. Nachdem die Resonanz in der ersten Ausschreibung sehr verhalten war und sich am Ende kein geeigneter Kandidat fand, wollte die Linke den zweiten Anlauf zudem mit der höheren Besoldungsgruppe 13 vornehmen lassen, um mehr Bewerber zu interessieren. Da die notwendigen 15 000 Einwohner aber derzeit noch nicht ganz erreicht seien, wäre dies rechtlich jedoch kaum möglich, merkte für den im Urlaub befindlichen Bürgermeister dessen Stellvertreter Johannes Kliegel an.