Taler zum Jubiläum

Eberswalde (MOZ) Seit 25 Jahren bietet der Verein Bund zum Schutz der Interessen der Jugend (BSIJ) in Eberswalde und im Landkreis Barnim Projekte im Bereich der Jugend- und Jugendsozialarbeit an. Zum Jubiläum gibt es ab Sonnabend nun einen eigenen BarniTaler.

"Wir wollen für die Jugendlichen gemeinsame Erlebnisse schaffen, an die man sich gerne erinnert", sagt Michael Mai, Vorsitzender des Vereines Bund zum Schutz der Interessen der Jugend. Eine zentrale Rolle bei der Arbeit nehmen seit 1992 die Naturerlebnis- und Abenteuercamps ein. Weiterhin zählen Erlebnis- und Umweltpädagogik zum umfangreichen Vereinsprogramm.

Dass nun schon ein Vierteljahrhundert lang diese Angebote geschaffen werden, ist, so findet Mai, ein Grund zum Feiern. Der BSIJ wurde allerdings bereits 1990, ursprünglich aus Umweltschutzaspekten, gegründet. Hauptintention war und ist aber immer die Arbeit von Jugendlichen für Jugendliche gewesen, so der Vorsitzende. Zurzeit engagieren sich 29 ehrenamtliche Mitglieder für diesen Zweck. "Mehr als 4000 Jugendliche haben seit der Gründung an unseren Maßnahmen teilgenommen", berichtet Mai nicht ohne Stolz.

Den Schwerpunkt der Aktivitäten bilden die Vorhaben in Form von Camps und Ferienfahrten. Bildungsprojekte wie erlebnispädagogische Seminare und Schulungen gehören ebenso wie die Betreuung von geschützten Naturgebieten zum vielseitigen Angebot.

Zum Jubiläum wurde nun durch den BSJI die Herausgabe eines eigenen Barni-Talers angeregt, was bei Apothekerin Kathrin Wegner-Repke und Ronny Materne (Barni-Treuetaler-System) auf offene Ohren stieß. "Wir sind immer an regionalen Höhepunkten interessiert", betont Kathrin Wegner-Repke. Und da man nicht alles wissen könne, freue man sich über jeden Vorschlag, so die engagierte Finower Unternehmerin. Kürzlich wurde die neue Münze offiziell vorgestellt und übergeben.

Der BSIJ-Barni ist mittlerweile der 423. Taler bisher und der dritte in diesem Jahr. Ihn ziert das insgesamt 355. Motiv. Es zeigt ein Zelt unter einem Baum. Darüber scheint, durchaus auch symbolisch, die Sonne.

Die neue Münze ist ab Sonnabend in der Finower Stern-Apotheke sowie in Eberswalde in der Neuen Apotheke erhältlich. "Die Barni-Sammler dürfen sich ab dem 7. Juli außerdem auf einen Prämiensommer mit attraktiven Preisen freuen", gibt Ronny Materne einen Ausblick.

Für den Verein Bund zum Schutz der Interessen der Jugend ist der Barni indes nicht das einzige "Geschenk" zum Jubiläum. Zum Jahrestag werde es auch ein Buch geben, das unter anderem mit zahlreichen Bildern einen Überblick über die Camps des vergangenen Vierteljahrhunderts gibt, verrät Michael Mai.