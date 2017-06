Hündin ausgesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Wie das Barnimer Veterinäramt am Donnerstag mitteilte, ist erneut ein Hund ausgesetzt worden. Das Tier war bereits am Freitag, dem 9. Juni, gefunden worden. Die kleine Hündin wurde am Treidelweg in Eberswalde, in Höhe der alten Badeanstalt, ausgesetzt. Zeugen beobachteten, wie das Tier zuvor aus einem silberfarbenen Pkw gesetzt wurde.