Vorschlagsfrist für Bürgerbudget läuft ab

Eberswalde (MOZ) Nur noch heute werden Vorschläge für das Bürgerbudget 2018 entgegengenommen. Wer eine Idee hat, wofür sich im kommenden Jahr die zur Verfügung stehenden 100 000 Euro verwenden ließen, sollte sich mit seiner Wortmeldung also beeilen. Eine Chance bekommt nur, wer bis zum Dienstschluss in der Kämmerei im Rathaus vorbeigeschaut, angerufen oder Post hinterlassen hat. Alternativ kann bis Mitternacht noch die Internetseite der Stadt Eberswalde für einen Eintrag genutzt werden. Bis Donnerstagmittag waren auf die eine oder andere Weise bereits 119 Wünsche registriert worden - und damit mehr, als im vorigen Jahr eingegangen waren.

Die Auswahl ist groß: Empfohlen wird unter anderem, die Kita-Gebühren in Eberswalde abzuschaffen, am Schützenplatz, am Spielplatz vor der Gesamtschule Finow und am Karl-Marx-Platz öffentliche Toiletten zu errichten oder die Eberswalder Geschäfte rollstuhlfreundlicher zu gestalten.

Im Rathaus durchlaufen alle Vorschläge einen Check, bevor über die zugelassenen Projekte am 16. September, dem Tag der Entscheidung, von 10 bis 18 Uhr im Familiengarten abgestimmt werden kann. Um auf die Liste zu kommen, müssen die Ideen durch die Stadt umsetzbar sein und einzeln maximal 15 000 Euro kosten. Von den 107 im vorigen Jahr geäußerten Wünschen hatten 73 diese Hürden genommen. Vorschlags- und abstimmungsberechtigt sind alle Eberswalder ab dem 14. Lebensjahr.

Vorschläge und Hinweise im Internet unter www.eberswalde/buergerbudget