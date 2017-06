"Dziekuje Katarzyna"

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Czesc" - "Hallo", wiederholen die Mädchen und Jungen der sechsten Klasse. "Das war schon sehr gut", sagt Katarzyna Boryczka. Die gebürtige Polin ist am Donnerstag aus einem bestimmten Grund in die Käthe-Kollwitz-Grundschule gekommen. "Ihr bekommt heute einen Crashkurs in Polnisch", sagt Schulleiterin Sybille Reiniger, als sie den Kindern die junge Frau vom Polnischen Institut und der polnischen Botschaft aus Berlin ankündigt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585197/

Die Schule hatte sich für mehrere Projekte beworben, die dem deutsch-polnischen Austausch dienen. Und schließlich den Zuschlag für den Polnisch-Crashkurs bekommen. "Einige unserer Schüler waren vor kurzem sogar in Polen", sagt Sybille Reiniger, als sie sich an einen Besuch im Nachbarland erinnert. "Unsere Trommelgruppe hat sich dort auf einem Festival präsentiert", so die Pädagogin.

"Wer von euch war denn alles schon einmal in Polen?" Katarzyna Boryczka zeigt sich beeindruckt, da alle Schüler ihren Finger heben und stellt gleich die nächste Frage: "Und was habt ihr dort gemacht?" Angeln, einkaufen, am Strand gelegen, Essen gegangen fallen als Stichworte. Die 27-Jährige, die bereits seit acht Jahren in Berlin wohnt, freut sich über das Interesse an ihrem Heimatland. "Gerade für die Kinder in der Grenzregion finde ich es wichtig, dass sie sich mit einigen Worten verständigen können", sagt sie. Obwohl Polnisch viele abschrecke, weil es eine schwere Sprache ist, gebe es doch einige Worte, die dem Deutschen ähneln, so Katarzyna Boryczka. So etwa: Theater und Teatr, Rathaus und Ratusz oder Toilette und Toaleta.

Die Mädchen und Jungen lernen in den kommenden Stunden, wie sich vorstellen: "Mam na imie... - Ich heiße...", wiederholt jeder der Schüler und fordert seinen Gegenüber auf, seinen Namen zu nennen: "Jak masz na imie - Wie heißt du?" Mit Karten und Puzzeln zeigt Katarzyna Boryczka den Kindern die Zahlen bis fünf und die polnische Topografie.

Unterwegs ist die Polin regelmäßig in Brandenburg und Berlin. "Ich unterrichte allerdings nicht nur Kinder", sagt sie, "auch Erwachsene."

Bei der Verabschiedung heißt es dann nur noch: Dziekuje - danke - und Dos widania - Auf Wiedersehen. Beim nächsten Mal vielleicht auf der polnischen Seite der Oder.