Maschine und Kollegen spielen in Neuenhagen auf

Neuenhagen (MOZ) Wie kleiden sich Männer um die 70? Etwa farbloser Blouson, Socken zu Sandalen, Handgelenktasche am Arm? Wie auch immer. Dieter "Maschine" Birr straft dieses Klischee Lüge. Auch nach dem Ende der Puhdys kommt er mit seinen 72 Jahren mit Jeans, Langarmshirt, lässig den Schal um den Hals geschwungen, schwarzer Lederjacke und Ring im Ohr zum Termin in die Arche.

Im Rahmen der Sommer-Open-Air-Konzertreihe wird "Maschine" hier am 8. Juli ein Konzert geben und schaut bei Hausherr Ralf Lauckner vorbei, um sich über den Stand der Vorbereitungen zu informieren.

Vom ruhigen Rentnerdasein kann man da gerade nicht sprechen, denn der Musiker hat einen vollen Terminkalender: Er tourt mit seinem neuen Soloalbum "Neubeginner" durch die Lande. Dabei hat er mit den Puhdys schon 47 Jahre Bandleben hinter sich, 22Millionen Tonträger verkauft, gab 4500 Konzerte und komponierte 250 Songs. "Ich bin zu Hause eigentlich immer mit der Gitarre in der Hand anzutreffen, klimpere drauf herum und suche nach neuen Ideen und Impulsen für Songs." So ganz nach der Devise: "Gute Musik zu machen, hat nichts mit dem Alter zu tun." So arbeitet er für das "Rocklegenden"-Trio (Puhdys, Karat, City) an einem weiteren Album und denkt auch über ein Solo-Weihnachtsalbum nach. Befruchtend und herrlich unkompliziert ist für ihn dabei die Zusammenarbeit mit der Texterin Gisela Steineckert ("Als ich fortging"), die ihn einfach mal so spontan anrief und eine Mitarbeit anbot.

Für die Arbeit an dem Projekt "Neubeginner" hat sich der in Neuenhagen lebende Musiker eine neue Begleitband zusammengestellt. "Alle die ich angefragt habe, ob sie mit mir gemeinsam Musik machen möchten, haben letztlich auch zugesagt. Und ich bin auch richtig gerührt, dass ein gestandener Musiker wie Uwe Hassbecker gesagt hat: ,Mit dir zu spielen, ist mir eine Ehre.'" Neben dem bekannten Silly-Gitarristen zupft Christian Liebig (Karat) den Bass und musiziert Jörg Weisselbach mit, der bereits mit Udo Jürgens und Glasperlenspiel Alben eingespielt hat.

Da natürlich alle am Album beteiligten Musikerkollegen ihre eigenen Projekte haben, sind die terminlichen Abstimmungen immer eine Herausforderung. So musiziert auf dem neuen Album Ela Steinmetz (Elaiza) mit Maschine. Sie kann beim Neuenhagen-Konzert allerdings nicht dabei sein. "Dafür kommt Julia Neigel", freut sich Dieter Birr. Mit ihr sang "Maschine" 2014 den Songs "Regen" ein.

Was ist für einen Komponisten von 250 Titeln ein guter Song? "Er muss beim Publikum Emotionen auslösen", sagt Birr. Und da ist die Bandbreite bekanntlich groß: von glückseliger Freude bis zu Tränen gerührt. Wobei die Komposition nicht vom Text zu lösen sei. Nicht umsonst haben die Puhdys jahrelang ihre Konzerte mit "Das Buch" beendet.

Für Maschine ist auf dem Soloalbum "Neubeginner" solch ein emotionaler Song "Ehe der Krieg beginnt". Mit Stolz habe ihn erfüllt, dass er genau diesen Titel bei der Verleihung der "Goldenen Henne" singen durfte. Dies hatten sich die Veranstalter der Gala ausdrücklich gewünscht.

Apropos wünschen: Maschine wird am 8. Juli in der Arche in Neuenhagen nicht nur die neuen Songs vorstellen. "Natürlich spiele ich auch die alten Puhdys-Songs. Das erwartet einfach das Publikum."

Konzert mit Maschine: Sonnabend, 8. Juli, 20.30 Uhr, Arche Neuenhagen, Carl-Schmäcke-Straße 33, Karten für 33 Euro gibt es an allen Vorverkaufsstellen und in der Arche unter Telefon 03342 21584.