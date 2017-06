Hennigsdorfer Stahlwerkern über die Schulter geschaut

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) "Wir wollen unseren Besuchern ein Gefühl davon übermitteln, was es heißt, Stahl zu produzieren." Mit diesem Satz kündigt Katja Rex von der Riva-Geschäftsführung eine kleine Sensation an: Aus Anlass der 100-jährigen Stahlproduktion in Hennigsdorf wird es am Sonnabend Führungen durchs Werk geben. Von 10 bis 14 Uhr fahren zwei Busse jeweils bis zu 30 Interessierte übers Werksgelände. Die Führungen übernehmen Werksleiter Burkhard Schirmer und der Technische Geschäftsführer Andrea Rivetta. Noch spannender: Es werden Stops eingelegt. "Mit Helm auf dem Kopf können die Gäste auch einige Schritte in die Hallen gehen, in denen die laufende Produktion stattfindet. Sie können riechen, hören und spüren, wie Stahl hergestellt wird", steigert Rex die Spannung. Wer das erleben möchte, sollte sich ab 10 Uhr an einem eigens dafür eingerichteten Stand auf dem Parkplatz vor dem Stahlwerk anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings hat die Geschäftsführerin eine Bitte: "Wir würden uns freuen, wenn das Kleingeld, mit dem man sonst ein Busticket bezahlt, in eine Spendendose wandert." Mit diesem Geld soll das sommerliche Zirkusprojekt der Arbeitsfördergesellschaft PuR unterstützt werden.