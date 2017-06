Neue Wendung im Streit um Mathe-Abi

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Bildungsminister Günter Baaske (SPD) hat am Donnerstag überraschend eine neue Hauptursache für den Skandal um das diesjährige Mathe-Abi in Brandenburg benannt. Fast die Hälfte der Schüler wiederholte die Klausur, nachdem es landesweit Proteste gab, weil Stoff geprüft wurde, der zuvor kaum oder gar nicht im Unterricht behandelt worden war.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585201/

Baaske sieht nun die Ursache für die Panne in der geringen Zahl an Unterrichtsstunden in dem Fach. "Das war der entscheidende Punkt", sagte er am Donnerstag im Landtag. Während Schüler etwa in Berlin fünf Wochenstunden Mathe im Leistungskurs belegen, sind es in der Mark nur vier. Bereits vor der Panne hatte Brandenburg beschlossen, dass es hier Änderungen geben soll.

Zwei Professoren der Uni Potsdam kamen in einem Gutachten zu dem Abi-Skandal zum Ergebnis, dass viele Lehrer die Lehrpläne nicht richtig verstanden hatten, zahlreiche Schulen auch keinen Vertreter zu Schulungen dazu geschickt hatten. Baaske hatte dieser Lesart im Bildungsausschuss nicht widersprochen, viele Lehrer wiesen sie aber empört zurück. Möglicherweise ist das der Grund für Baaskes jetzige Äußerung.