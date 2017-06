Insel-Bäume für Podelzig

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585203/

Der Aufschrei war groß, als die Vertreter des Landesbetriebes Straßenwesen im Vorfeld der Sanierung der B112-Ortsdurchfahrt auf die geplante Begrünung verwiesen: Bäume in den Verkehrsinseln?! Das sei doch ein Sicherheitsrisiko und schwere Unfälle würden vorprogrammiert, meinten die Podelziger, die damals an der Informationsveranstaltung teilnahmen. Sie hatten gehofft, die Planer noch umstimmen zu können.

Nun werden die Insel-Bäume doch kommen. Die Gemeindevertreter haben in ihrer Beratung am Mittwochabend das aktualisierte Begrünungskonzept für die B112 und angrenzende Bereiche einstimmig akzeptiert. Bürgermeisterin Angelika Knispel hatte es zuvor per Powerpointpräsentation detailliert erläutert.

Vorgesehen ist demnach das Pflanzen von 75 Bäumen. 72 müssten es laut Berechnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Straßen- und Wegebau sowie das Anlegen der Regenrückhaltebecken sein, erklärte Andreas Knopp von der Lebuser Amtsverwaltung. In ihrer Zustimmung haben sich die Podelziger Abgeordneten vorbehalten, es bei den 72 Pflicht-Bäumen zu belassen - wenn die Begrünung insgesamt zu teuer wird. Denn die klamme Kommune ist an den Kosten als Baulastträger für die sanierten Gehwege an der Hauptstraße zu einem Viertel beteiligt.

Bei dem Ortstermin mit den Landschaftsplanern und Vertretern des Landesbetriebes Straßenwesen Ende Mai seien die Standorte der Bäume und die jeweiligen Baumarten festgelegt worden, berichtete die Bürgermeisterin. Die Vertreter der Gemeinde - neben Knispel der Vorsitzende des Bauausschusses Maik Wissmann - hätten sich, was die Insel-Bäume betrifft, überzeugen lassen: Die schlanken, nicht so hoch wachsenden, säulenförmigen Hainbuchen, von denen je zwei in die Verkehrsinseln kommen sollen, sind eher ein Plus für die Verkehrssicherheit: Sie machen schon von Weitem auf die Inseln aufmerksam.

Diskussionen löste unter den Abgeordneten die Mitteilung aus, dass die Insel-Bäume mit Wildblumen und -kräutern unterpflanzt werden sollen. "Und wenn das nicht schön, weil wie Unkraut aussieht?", wollte Iris Marggraf wissen. "Dann können Sie in vier Jahren die Abnahme verweigern", beruhigte Andreas Knopp. Denn so lange noch muss die Firma, die alles pflanzt, die so genannte Entwicklungspflege sichern. Erst dann kommt die Gemeinde in die Pflicht.

Knopp verwies auf den Modellcharakter, den die Begrünung der Podelziger B112-Ortsdurchfahrt für den Landesbetrieb habe. Die Gemeindevertreter hätten im Konzept auch eigene Akzente gesetzt, erklärte Angelika Knispel. Sie verwies auf den Rotdorn, der an der Kirche noch gepflanzt werden soll, auf Ulmen und Silberweiden am Dorfteich, eine herrlich blühende Wildbirne als "Hingucker" unterhalb der Kita am Schmiedeberg und auf die Ebereschen, die an die Stallstraße kommen sollen. Letztlich würden Bäume und anderes Grün ein Ortsbild immer aufwerten, meinte Alfred Nowak unter Hinweis auf andere Gemeinden.

Nach so viel Einvernehmen erinnerte Maik Wissmann am Ende an die noch immer nicht beigelegten Probleme mit dem Landesbetrieb Straßenwesen. Es geht um die noch ausstehende Reparatur der Umleitungsstrecken, um Probleme mit der Entwässerung am östlichen Dorfteich und mit dem Regenrückhaltebecken, um verschwundene 30-er-Schilder und vorfinanzierte Kosten für eine Bushaltestelle, die Podelzig zurück haben will. Die Verantwortlichen im Landesbetrieb würden zum Teil "nicht einmal auf Mails reagieren", schimpfte Wissmann. Er forderte, dass das "Chefsache" für den Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann wird.