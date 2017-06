65 neue Lehrer für Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Emotionen kochten hoch vorige Woche am Liebknecht-Gymnasium, als Politiker, Eltern und Schüler über Lehrermangel und Stundenausfall diskutierten. Olaf Steinke, kommissarischer Leiter am Schulamt Frankfurt, meint: es hat sich bereits vieles zum Positiven verändert.

"Ich kann die Aufregung durchaus nachvollziehen. Aber die Diskussion wurde an einigen Stellen auch unsachlich geführt", sagt Olaf Steinke, wenn er an den vergangenen Mittwoch zurückdenkt. Bei einem vom Kreiselternrat organisierten Podiumsgespräch mit Landespolitikern in der Aula des Karl-Liebknecht-Gymnasiums hatten Frankfurter Eltern aber auch Schüler ihrem Ärger über Stundenausfall Luft gemacht. An der Schule selbst war es im Herbst zu einem mehrwöchigen Engpass im Mathematikunterricht der Jahrgangsstufe 11 gekommen. Eine Schülerin fragte, wie sie den fehlenden Unterrichtsstoff aufholen soll. Schulamtsleiter Olaf Steinke erklärt: "Seit Ostern werden an der Schule zusätzliche Mathestunden gegeben, die weiter fortgesetzt werden. Rein rechnerisch ist der Unterricht inzwischen nacherteilt worden." Das Schulamt sei heute viel stärker als früher in der Pflicht, kurzfristig nachzusteuern, wenn an einer Schule krankheitsbedingt das Fachpersonal knapp wird. Allein schon deshalb, weil sich Eltern mitunter direkt an die Behörde wenden, um sich über Unterrichtsausfall zu beschweren. "Wir versuchen da immer, schnellstmöglich zu reagieren."

An vielen der 209 öffentlichen Schulen im Einzugsbereich des Schulamtes Frankfurt - der von der Uckermark bis nach Oder-Spree reicht - seien mittlerweile mehr Lehrer eingestellt, als - rein theoretisch - benötigt, betont Steinke. "Das Gute ist: die Stunden sind da. Wir dürfen so einstellen, dass wir an den Schulen einen leichten Überhang haben." Aufgabe der Schulleitungen sei es, mit dem zur Verfügung stehenden Personal ein ausgleichendes System zu schaffen, erläutert er. Es sei dann oft sinnvoll, von Anfang an mit den zusätzlichen Lehrkräften Teilungsstunden oder ergänzenden Unterricht anzubieten, "statt sie in Vertretungsreserve zu Hause sitzen zu haben". Falle dieser Zusatzunterricht aus, weil Lehrer krank werden, und der reguläre Unterricht abgedeckt werden muss, "dann ist das natürlich nicht gerade beliebt bei Lehrern oder Schülern".

Olaf Steinke, der das Schulamt Frankfurt seit Anfang des Jahres kommissarisch leitet, findet, dass gerade in den vergangenen Monaten und Jahren vieles in Bewegung gekommen sei, um dem viel diskutierten Lehrermangel und Stundenausfall entgegenzuwirken. Die Zahl der Lehrer in der Schulamtsregion ist auf über 5 600 angestiegen. Zum neuen Schuljahr sollen es noch einmal 100 mehr sein. Der Anteil an Quereinsteigern liege bei etwa 7 Prozent, falle aber, so Steinke, von Schultyp zu Schultyp sehr unterschiedlich aus. Allein zwischen Juni 2016 und Juni 2017 seien 481 Lehrer neu eingestellt worden, darunter viele, die noch während ihres Referendariats einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Hinzu kommen 69 Entfristungen und 42 Vertragsverlängerungen sowie 243 geschlossene Verträge im Rahmen des Vertretungsbudgets. "Auf so viele Neueinstellungen ist das Schulamt eigentlich gar nicht ausgelegt. Wir müssen ja auch alle Bewerber eingehend prüfen", sagt Olaf Steinke.

An den Schulen in Frankfurt wurden im gleichen Zeitraum 55 Lehrer neu eingestellt und 35 aus dem Dienst verabschiedet. "Weitere Bewerbungen laufen, so dass die Zahl der Neueinstellungen auf zirka 65 bis Schuljahresbeginn ansteigen wird". Jeweils noch ein Fachlehrer fehle dabei an der Hutten- und an der Kleist-Oberschule. Die Ausschreibungen für das nächste Schuljahr laufen noch bis genau heute. "Aber eine kurze E-Mail reicht. Interessenten können sich ohnehin jederzeit an uns wenden." Schließlich werde wegen des erhöhten Altersdurchschnitts auch in den nächsten zwei, drei Jahren kontinuierlich Lehrernachwuchs benötigt.

Olaf Steinke räumt ein, dass es für bestimmte Fächer wie in Naturwissenschaften oder Musik, Schultypen (vor allem Oberschulen) und noch dazu in eher abgelegenen Regionen wie die Uckermark schwierig sei, Lehrpersonal zu finden. "Da sind wir mit den Schulträgern im Gespräch, um die Stellen attraktiver zu machen, beispielsweise, indem junge Lehrer bei der Wohnungssuche unterstützt werden."