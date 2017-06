"Spiel"-Gefährten in der Stadtkirche

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Am Sonnabend steht schon das zweite Konzert der Sommerkonzertreihe in der Stadtkirche Altlandsberg bevor. Statt der sonst acht beschränkt sich der Freundeskreis Stadtkirche auf sechs Veranstaltungen, die bei gutem Wetter teils open air auf dem Kirchplatz stattfinden. Grund: die im Herbst beginnende Innensanierung. Was die Reihe 2018 angeht, wird diese keinesfalls ausfallen, konkrete Orte werden noch benannt.