Tempo 30 bleibt Thema

Oranienburg (OGA) Das Wahlergebnis vorab: Die Oranienburger Wirtschaft wählt mehrheitlich Kerstin Kausche. Die CDU-Bürgermeisterkandidatin erhielt bei einer Abstimmung im Anschluss an die Podiumsdiskussion mit allen acht Bewerbern, zu der die Wirtschaftsjunioren Oberhavel am Mittwochabend ins Oranienwerk eingeladen hatten, 29 Prozent der Stimmen. Beteiligt am natürlich nicht repräsentativen Stimmungstest hatten sich 66 Anwesende.

Kerstin Kausche hatte sich zunächst am ausführlichsten zur geplanten städtischen Holding geäußert. "Wir pumpen jährlich mehr als drei Millionen Euro in die Unternehmen. Das kann nicht so weitergehen", sagte sie. Und auch bei anderen Themen sprach sie wohl einigen Unternehmern aus der Seele: "Ich bin deutlich gegen den Verkehrsentwicklungsplan und Tempo 30."

Enrico Rossius (Linke), der auffallend oft mit Kausche übereinstimmte, erklärte die Entscheidung zur Temporeduzierung in der Innenstadt mit seinem "Bauchgefühl". Die einjährige Probezeit sei "eine schlaue Idee". Das sah auch Friedemann Humburg (parteilos) so. Jennifer Collin bezeichnete den Kompromiss als "so lala". Alexander Laesicke (parteilos), der gar nicht daran beteiligt war, verteidigte die Entscheidung der Stadtverordneten und übte deutliche Kritik an den Unternehmern, die sich über die IHK heftig beschwert hatten, weil sie sich von dem Tempo-30-Beschluss überrumpelt gefühlt hatten. "Das war die trägste Vorlage, keine andere wurde so lange diskutiert." Er verstehe nicht, dass sich hinterher jemand hinstelle und sage, "uns hat keiner gefragt", sagte Laesicke.

Auf die vom Moderator, dem Wirtschaftssenior Hans-Peter Adryan gestellte Frage, was für Oranienburg am wichtigsten sei, nannte Laesicke die Bombenfreiheit und schlug vor, die Stadt könne munitionsbelastete Grundstücke kaufen, beräumen, entwickeln und danach weiterverkaufen. Denn die Bomben seien auch ein wirtschaftliches Hemmnis, so Laesicke.

Sein Kontrahent Heiner Klemp (Bündnis 90/Grüne) erklärte seine Idee für ein Gründerzentrum, in dem Unternehmer mit Unterstützung der Stadt ihre Ideen umsetzen könnten. Kevin Blüthgen (parteilos) schlug vor, am Bahnhof Leihfahrräder aufzustellen, damit Besucher die Stadt erradeln und gleichzeitig auf kurzen Stopps den Einzelhandel unterstützen könnten. Jan Radke (AfD) forderte kostenloses Parken, damit die Besucher mehr "durch die Innenstadt schlendern". Friedemann Humburg (parteilos) sieht für Oranienburg noch viel Entwicklungspotenzial für Gewerbe, zum Beispiel in der Sachsenhausener Straße und Germendorfer Allee. Jennifer Collin schlug vor, ihre Idee eines holländischen Viertels auf der Brachfläche gegenüber dem Schloss umzusetzen.

Am Ende stimmten die Besucher so ab: 29 Prozent für Kerstin Kausche, 21 Prozent für Jennifer Collin, 15 Prozent für Heiner Klemp, jeweils 14 Prozent für Friedemann Humburg und Alexander Laesicke, vier Prozent für Enrico Rossius, drei Prozent für Jan Radke und keine Stimme für Kevin Blüthgen. Heute ab 19 Uhr diskutieren die Kandidaten in der Wensickendorfer Kirche.