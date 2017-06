Aufgehellte Fassaden im Cappuccino-Ton

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Am Montag wird auch vor dem Mietshaus an der Tornower Straße 51/53 in Ostend das Gerüst abgebaut. Für die Hausnummer 47/49 kann die stadteigene Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH (WHG) den Abschluss der rund zwei Monate dauernden Sanierungsarbeiten an Fassade und Balkonen bereits vermelden. "Wir haben etwa 100 000 Euro dafür ausgegeben, die zwei Gebäude einer Schönheitskur zu unterziehen", sagt Gundula Blaetter, die bei der WHG den Kundenbetreuern im Bereich Eberswalde 1 vorsteht.