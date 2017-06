Döbberinern schlägt die Stunde

artikel-ansicht/dg/0/

Döbberin (MOZ) Die Döbberiner und Freunde des kleinen Zeschdorfer Ortsteils sind am Sonnabend Nachmittag in die Dorfkirche eingeladen, um einen weiteren Meilenstein in der Ortsgeschichte zu feiern: Nach der Orgel funktioniert auch die Kirchturmuhr wieder. Sie hat ein neues Uhrwerk bekommen, das es auch ermöglicht, die Glocke zu schlagen.