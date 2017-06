Kleiner Club mit großem Reitsport

artikel-ansicht/dg/0/

Schulzendorf (MOZ) Die Tendenz ist eindeutig - und für die Pferdesportfreunde in Märkisch-Oderland höchst erfreulich. Die Anzahl der Reit- und Springturniere ist in der hiesigen Region nicht nur konstant, sondern wächst.

Am Wochenende steht allerdings die traditionelle, zweitägige Veranstaltung des SV Schulzendorf im Fokus. Mittlerweile die 63. Auflage. Thomas Siebert, der Schulzendorfer Vereinschef, weiß nur zu gut um diese Entwicklung und hält mit seiner eingespielten sowie verschworenen Schulzendorfer Mannschaft das Vermächtnis des verstorbenen Turniergründers Gerd Lilienkamp am Leben. Mutig blicken die Turnier-Macher nach vorn. "Die Mischung macht`s", wird Siebert nicht müde zu wiederholen. "Die jeweiligen Vereine haben in den vergangenen zehn Jahren die Turniere zu echten Eventerlebnissen ausgebaut.

Im Klartext: Eingebettet in das zweitägige sportliche Programm mit reichlich Dressur- und Springprüfungen, das den Nachwuchs und die Reiter aus der Region in den Mittelpunkt reiten lässt, stellt auch Schulzendorf wieder einmal eine Pferdesportschau ins Schaufenster, die ihren Reiz auf Aktive und Besucher nicht verfehlt. So scheint entgegen dem bundesweiten Trend sinkender Turniere der Pferdesport in Märkisch-Oderland auf Wachstumskurs und erfuhr bereits in Altranft, Altbarnim, Wustrow und jüngst in Alt Zeschdorf eine sportliche Aufwertung. Natürlich den erhöhten Anstrengungen der jeweiligen Organisatoren geschuldet. Dazu gehören auch Sanierungsarbeiten. So haben Siebert und Co den Fußboden sowie die Decke des Richterturms komplett überholt. Aber die abgrenzenden Grünanlagen strahlen im frischen Schnitt und die Korrektur des Dressurrechtecks bedeutete reichlich Arbeit für das eingespielte Organisationsteam.

Sportlich erweist sich vor allem die Turnierserie um den Sparkassen-Oderlandcup, die natürlich auch in Schulzendorf einbettet ist, seit Jahren als eine echte Zugnummer für Reiter und Pferdesportfans. In der großen Tour kommt Andreas Groth als derzeit führender Reiter nach Schulzendorf. Der Altranfter führt mit 71 Punkten das Gesamtklassement doch schon mit einem nicht unerheblichen Vorsprung vor der Alt Zeschdorferin Lisa Pelikowsky (52) an. Auf dem dritten Rang ist derzeit Randy Hollstein (Münchehofe) mit 33 Punkten notiert.

In der mittleren Tour steht die Wriezenerin Lea Tamme mit nicht weniger als 49 gesammelten Zählern vor Carolin Buchelt (Münchehofe) und dem Strausberger Uwe Nordt mit jeweils 37 Punkten an der Spitze des Feldes.

Die kleine Tour dominiert derzeit William Thieme vom RFV Wustow. Der Gymnasiast hat es bisher nach den absolvierten Turnieren in Altranft, Altbarnim, Wustrow sowie Alt Zeschdorf auf stolze 72 Punkte gebracht. Allerdings sitzt dem Blondschopf die ärgste Verfolgerin dicht im Nacken. Sara Starruske vom PSV Marxdorf hat nicht weniger als 65 Punkte erritten.

In der Teamwertung muss sich die führende Mannschaft des RFV Altranft (75 Punkte) sicherlich der gerittenen Attacken der Verfolger aus Gorgast erwehren. Die Jungen Wilden bringen es auf 64 Zähler und die Oderland Ladys haben 59 Punkte auf dem Konto.

Auch in diesem Jahr wird Erik Schubert, seines Zeichens Vorsitzender Kreisreiterverbandes, wieder die Hindernisse als Parcoursbauer stellen. Der Gorgaster und sein Assistent Tim Thieme haben auch in diesem Jahr im Parcours das Sagen.