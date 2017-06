Alles klar für die Oderrundfahrt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585219/

Die Werbebanner stehen in den Geschäftsräumen des Frankfurter Radsportclubs 90 bereit, bei Hauptorganisator Dan Radtke klingelt immer wieder das Telefon. Die Starterlisten sind fast vollständig. Der normale Alltag wenige Tage, bevor am Donnerstag die erste von fünf Etappen der 38. internationalen Oderrundfahrt mit dem Großen Preis der Stadt Frankfurt in der Innenstadt gestartet wird.

"Wir sind stolz, dass wir seit der Wiederauflage 2010 die Oderrundfahrt zum achten Mal anbieten können. Bisher hat keines der seit langem gemeldeten 20 Teams abgesagt. Für den Stadtkurs sind 120 Elitefahrer auf alle Fälle ein großes Feld", betont Radtke. Neben Mannschaften aus den Bundesländern, darunter zwei neue aus Baden-Württemberg, zwei holländischen Teams und der U-23Nationalmannschaft Luxemburgs hat auch die deutsche Nationalmannschaft gemeldet.

Vorjahrssieger Jan Tschernoster ist jedoch ebenso wenig am Start wie der Gesamtzweite Jasper Frahm. "Der mehrmalige WM-und EM-Teilnehmer Leif Lampater sollte diesmal die Rundfahrt bestimmen", mutmaßt der Org-Chef. Lampater, auf Bahn und Straße zu Hause, war vor wenigen Wochen in der Oderlandhalle Dritter bei den deutschen Titelkämpfen in der Mannschaftsverfolgung geworden.

Die Oderrundfahrt hat sich in den vergangenen Jahren vor allem bei den U-23-Fahrern als Sprungbrett für die UCI WorldTour etabliert. Rennfahrer wie Marcel Kittel und Bob Jungels können inzwischen auf Etappensiege und Trikotwertungen bei internationalen Touren verweisen. Dan Radtke ist überzeugt: "Bei der Oderrundfahrt können sich viele Nachwuchsfahrer entwickeln." In der bayrischen Heizomat-Equipe sieht er den Favoriten bei der aktuellen knapp 500 Kilometer langen Tour.

Der ehemalige Radrenner ist angesichts der Erfahrungen der Vorjahre überzeugt, "dass hier nur gewinnen kann, wer ein kompakter Fahrer ist und eine gute Mannschaft hinter sich hat. Die Kurse sind sehr anspruchsvoll, weil man hier sprinten können, Windkante und auf Pflaster fahren muss. Und auch die kurzen steilen Berge in Güldendorf und bei Podelzig haben es in sich."

Diesen Herausforderungen stellen sich in vier Etappen auch wieder die rund 55 Fahrer in der Klasse der Jedermänner. Lokalmatador und Vorjahressieger Dennis Vögeding vom Team KDH/FRC kann zwar berufsbedingt nicht dabei sein. Aber die Truppe unter anderem mit Kay Klingbeil, Thomas Kapuste und Nico Lauke will in der Mannschaftswertung eine gehörige Portion mitreden.

Auch die Schüler, männlich und weiblich, sowie die weibliche Jugend können sich wieder messen. Das Starterfeld ist mit 65 Teilnehmern aber kleiner als in den Vorjahren. "Leider hat der Bundesverband die Deutschen Meisterschaften Omnium im Nachwuchs auf das gleiche Wochenende verlegt, so dass viele Nachwuchsradsportler dort teilnehmen werden", hat Dan Radtke erfahren. In Malte Maschke (U15) vom FRC, zuletzt Zwölfter der deutschen Straßenmeisterschaft, sieht er einen der Favoriten. Die jungen Fahrer sollen auf alle Fälle weiter bei der Oderrundfahrt dabei sein dürfen, "damit sie sehen, wie ein 120-Mann-Feld fährt und was man erreichen kann. Hier können sie gut verinnerlichen, was es heißt, ein Radsportler zu sein."

Am Modus der Etappen hat sich in diesem Jahr nichts geändert. Dabei hatte den Organisatoren vorgeschwebt, die Etappe aus der Ziltendorfer Niederung in das Schlaubetal mit Kurs über Fünfeichen, Diehlo, Treppeln zu verlegen. Eine Motorradstaffel zur zeitweiligen Absperrung von Straßen hätte der FRC 90 stellen können. "Aber die Polizei sah sich unter anderem wegen des G-20-Gipfels nicht in der Lage, ein paar Mann abzustellen".

Erhalten bleiben dank diverser Sponsoren die verschiedenen Trikotwertungen in den jeweiligen Klassen für die Führenden, besten Sprinter und besten Nachwuchsfahrer.

Infos: www.frc90.de