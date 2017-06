Tiemann vs. Kreisreform

artikel-ansicht/dg/0/

Trotz seines voluminösen Ausmaßes von 694 Seiten sei schnell erkennbar, dass die von der kommunalen Familie vorgebrachten Stellungnahmen nur wenig Beachtung gefunden haben. "Die Vorteile der Kreisfreiheit mit ihren kurzen Wegen für die Bürgerinnen und Bürger und die Impulskraft für die Standorte sind bis heute nicht erkannt oder berücksichtigt", ärgert sich Tiemann. Die Landesregierung habe indes einen Gesetzentwurf vorlegt, der dem eigenen Leitbild nicht gerecht wird.

Von einer umfassenden Funktionalreform, womit Innenminister Schröter einst die Kreisreform rechtfertigen wollte, "ist nichts mehr übrig geblieben". Die zur Übertragung vorgesehenen Landesaufgaben würden nur noch knapp 400 Stellen umfassen, davon über 300 aus dem Forstbereich. "Gemessen an den weit über 40.000 Mitarbeitern in der Landesverwaltung befinden wir uns bei der Aufgabenübertragung mittlerweile in einem Bereich von unter 1 %", beklagt Tiemann. Und weiter: "Die am grünen Tisch in Potsdam zurecht geschnittenen neuen Kreise sind weder sektoral, noch nach Fläche, noch nach Bevölkerung gleichmäßig oder vergleichbar." Fragwürdig auch, warum der Finanzminister für die so leistungsfähigen neuen Kreise mit einem Investitionsfond vorsorgen wolle. Tiemann: "Wir hatten als Städte mehrfach darauf hingewiesen, dass die Lösung nicht in trockenen Flächen- oder Bevölkerungskennzahlen liegt, sondern in der Finanzausstattung der Brandenburgischen Kommunen durch das Land." Und dass das kleinere Teltow-Fläming nun doch eigenständig bleiben soll, während der größere Kreis Barnim mit der Uckermark zwangsfusionieren soll oder das größere Havelland mit Brandenburg an der Havel, lasse die politische Willkür erkennen.

Dann noch der Tiemannsche Faktencheck: "Zuerst wurde die Reform begründet mit zurückgehenden Landeseinnahmen. Fakt ist, dass die Landesregierung einen 11-Mrd.-Rekordhaushalt präsentierte und diesen auch in der eigenen mittelfristigen Finanzplanung fortschreibt. Zweitens wurde die Reform mit sinkenden Einwohnerzahlen begründet. Fakt ist, dass überall im Land die Kliniken Geburtenrekorde vermelden und unser Land den größten Geburtenboom seit der Wende erlebt. Dazu kommt ein ungebremster und noch ansteigender Zuzug von Berlinern... Eine Trendumkehr, die wir auch für unsere Stadt, mit heute 4.000 Einwohnern mehr, als vom Land vorhergesagt, nur bestätigen können. Drittens wurde die Reform politisch bewusst immer wieder auf die Einkreisung der kreisfreien Städte zugespitzt und mit deren mangelnder Leistungsfähigkeit begründet. Wir Städte haben uns gemeinsam dagegen immer entschieden zur Wehr gesetzt, denn Fakt ist, dass gerade die kreisfreien Städte wichtige Impulsfunktionen für das gesamte Land übernehmen und sich die Menschen in der jeweiligen Region sehr deutlich dorthin orientieren. Wir sehen diese Orientierung auf unsere Stadt an mehr als 11.000 Einpendlern täglich. Gleiches gilt für Cottbus und Frankfurt (Oder)." Sie appellierte an die Landtagsabgeordneten, endlich umzudenken, schwört aber vorsorglich das Volk auf Gegenwehr ein. "Da der Landtag die erfolgreichste Bürgerinitiative in der Geschichte unseres Landes mit über 130.000 Unterschriften in nur 100 Tagen ignoriert und abgelehnt hat, können wir als Bürgerinnen und Bürger uns jetzt in der zweiten Stufe, dem Volksbegehren, gegen diese Pläne der Landesregierung wehren. Das Volksbegehren startet am 29. August, es sind 80.000 Unterschriften in den Wahllokalen bzw. Eintragungsstellen im gesamten Land notwendig. Selbstverständlich wird es auch in unserer Stadt zahlreiche Eintragungsstellen dafür geben, in denen die Bürger dem Land sagen können, was sie von den Plänen halten."