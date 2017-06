Zehdenick: Begeisterungsstürme bleiben aus

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Das Nutzungskonzept für die große Halle auf dem Festplatz in Zehdenick liegt vor, zumindest als Powerpointpräsentation. Das finale Papier soll den Stadtverordneten in zwei Wochen vorgelegt werden. Doch schon bei ihrer Sitzung am Dienstag gab es nach dem Vortrag von Karsten Maruhn vom Beratungsunternehmen Dwif einige Diskussionen.

Mit Workshops, einer Onlinebefragung sowie Telefoninterviews hatte man die Wünsche der Zehdenicker in Erfahrung bringen wollen. Im Ergebnis sei das existierende Veranstaltungsangebot nur als ausreichend bewertet worden, so Maruhn. Es bestehe der Wunsch nach einem Mehr an Musik, Kino, Festen und Märkten. Empfehlenswert sei daher, die Halle als Bürgerhalle und Eventlocation zu konzipieren.Zwei Varianten seien erarbeitet worden, die sich sowohl im Aufwand des Um- und Anbaus, als auch in der Nutzung unterscheiden. Die "große Variante" sieht eine massive Nutzung auch durch die Vereine der Stadt vor, Freizeitsport und Veranstaltungen. Bei ganzjährigem Betrieb stehen 300 Veranstaltungen in den Planungen. Die "kleine Variante" sieht den Bau als Freizeit- und Veranstaltungshalle mit punktuellen Highlights im Laufe des Jahres vor. Hier rechne man mit etwa 50 Veranstaltungen jährlich. Ein Marktpotenzial zwischen 26 000 bis 52 000 Menschen sei vorhanden, rechne man zu den Zehdenickern noch Tages- und Übernachtungsgäste sowie den Einzugsbereich hinzu, der innerhalb einer Fahrzeit von 60 Minuten zu erreichen ist.

Die kalkulierten Baukosten unterscheiden sich beträchtlich. Während für die große Variante mit 5,6 Millionen Euro gerechnet wird, sind es bei der kleinen Variante 3,6 Millionen Euro. Bei den Betriebskosten müsste die Stadt jährlich 156000 beziehungsweise 137000 Euro zuschießen, denn die Aufwendungen überschreiten die Erträge. Eine Kostenreduzierung sei möglich, da die Werte von Vergleichsbauten herangezogen wurden, die teilweise modernisierungsbedürftig sind, betonte Maruhn. Fest- und Veranstaltungshallen seien zwar defizitär im Betrieb, aber positiv für Wirtschaft und das Umfeld.

Die Förderung des Vorhabens sei möglich, erläuterte Kerstin Schmiedeknecht vom Sanierungsträger Zehdenicks, der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG). 80 Prozent der Baukosten können gefördert werden. Voraussetzung sei, dass die Stadt die Halle dringend braucht und 25 Jahre in Betrieb halten will. "Das Konzept hat belegt, dass es den Bedarf gibt", so Schmiedeknecht. Entscheidend sei der betriebswirtschaftliche Aspekt. Der Architektenwettbewerb könnte Ende dieses Jahres ausgeschrieben werden, Baubeginn Anfang 2019 sein.

Im Anschluss an die Konzeptvorstellung bemängelte Eberhard Feige (TFS) fehlende kritische Aspekte, Waldemar Schulz (CDU) wollte wissen, ob ein negatives Votum der Stadtverordneten bezüglich der Halle, die Förderung des gesamten Festplatzareals in Frage stellen würde. Dies verneinte Kerstin Schmiedeknecht. "Dann bleibt der Festplatz, wie er ist", sagte sie. "Größte Probleme" mit der Marktanalyse hatte Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick). Das Marktpotenzial sei um "1000 Prozent zu hoch" geschätzt worden. Reinicke erinnerte an das Freiluft-Theaterspektakel "Das Orakel der Retschanen" vor drei Jahren. Damals seien meist mehr Darsteller als Zuschauer gezählt worden. Auch exzellente Veranstaltungen in der Klosterscheune ziehen bisweilen nur ein Dutzend Interessierte an, so Reinicke. "Wir sollten nüchtern darüber nachdenken, nicht spekulativen Analysen aufsitzen" , sagte er.

Nicht infrage stellen wollte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) das Projekt. Über Stellschrauben könne diskutiert werden. Sich ein Bild vom Konzept zu machen, dafür werden die Stadtverordneten die Sommerpause über Zeit haben. Ein Beschluss soll erst danach erfolgen, mit vorheriger ausführlicher Diskussion in den Ausschüssen.