Ein etwas anderer Lernort

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Manch ein Jugendlicher verliert während der Schulzeit die Perspektive für seine Zukunft. Die Produktionsschule, mit Standort in Wriezen und Strausberg, will Abhilfe schaffen. Ihr Ziel ist es, Mädchen und Jungen, Abläufe einer Ausbildungs- oder Arbeitsstätte zu vermitteln.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585226/

Sie gestalten ihr Haus selbst. "Das ist wichtig", sagt Veronika Schröder. Denn "nur wer selbst mithilft, kann auch den Wert des Geschaffenen erkennen", fügt die Leiterin der Wriezener Produktionsschule hinzu.

Seit August 2014 werkeln die Schüler an ihrem Schulgebäude. Von einem Schulgebäude zu sprechen, ruft in den Köpfen wahrscheinlich eher die Vorstellung einer großen Schule hervor. Aber die Produktionsschule ist vielmehr eine familiäre Begegnungsstätte mit drei Arbeitsbereichen, in denen Schulabgänger oder -abbrecher beziehungsweise Jugendliche, die auf der Suche nach einer Ausbildung sind, betriebliche Prozesse kennenlernen sollen. Ziel ist es, den Mädchen und Jungen eine Ausbildung oder Arbeit zu vermitteln. Dafür arbeitet die Einrichtung eng mit dem Jobcenter und dem Arbeitsamt zusammen.

Die Produktionsschule Märkisch-Oderland hat zwei Standorte, an denen sich Sozialpädagogen und Ausbilder um die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 27 Jahren kümmern. Das Modell der Schule stamme aus Dänemark, so Veronika Schröder. "Natürlich ist unsere Schule auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst." Darunter falle etwa, dass die Einrichtung sich zur Abdeckung des gesamten Landkreises auf zwei Standorte verteile: Strausberg und Wriezen.

Bevor der aktuelle Träger, die Stephanusstiftung, das Modell übernahm, war die Schule auf ein anderes Konzept, damals noch auf dem ehemaligen ÜAZ-Gelände in Bliesdorf, ausgelegt. Dort war es oft so, dass die geschaffenen Produkte wieder abgerissen wurden, erzählt Veronika Schröder. Etwa, wenn geübt wurde, eine Mauer zu bauen. Jetzt aber bleiben die Produkte. Ein kleiner, aber entscheidender Effekt für die Schüler, weiß die Sozialpädagogin.

Auch das Backsteingebäude in der Gartenstraße, in dem die Schüler sich jede Woche aufhalten, haben sie mitgestaltet, sagt Veronika Schröder. "Das Haus stand zwei bis drei Jahre leer. Es gab einiges zu tun." Mittlerweile ist aus dem Bau eine Stätte geworden, in der sich die Jugendlichen wohlfühlen, mit der sie sich identifizieren können. "Eben weil sie sich daran beteiligt haben und es immer noch tun", sagt Veronika Schröder.

Auch im Wriezener Stadtbild haben sie sich bereits verewigt. "Die Stadt hatte uns beauftragt, einige Bänke zu reparieren", sagt Veronika Schröder. "Die Jugendlichen lernen, wie sie solche Aufträge bearbeiten müssen, sind bei der Abnahme dabei und erfahren, wenn etwas nicht in Ordnung ist", erklärt die Leiterin. Und ein weiterer positiver Effekt: die Motivation etwas selbst Repariertes zu zerstören, sinke.

Mit solchen Aufträgen erwirtschaftet die Schule auch kleine Erlöse. "Wir sehen uns aber nicht als Konkurrenz lokaler Firmen", stellt Veronika Schröder klar. Im Gegenteil: Die Schule gebe den Jugendlichen Grundlagen mit auf den Weg, die sie in der jeweiligen Branche benötigen.

Die Mädchen und Jungen lernen Arbeitsprozesse im Handwerk, im Medien- und Bürobereich sowie in der Hauswirtschaft kennen. "Wir haben Pädagogen und Ausbilder, die Grundlagen darin vermitteln", so Veronika Schröder. Eine Ausbildung ersetze der Unterricht nicht. Aber er schaffe Anreize, sich für einen bestimmten Ausbildungsbereich zu entscheiden.

Besucht wird die Produktionsschule in Wriezen von Schülern aus Falkenberg, Neutrebbin, Groß Neuendorf und eben Wriezen. Die breite Verteilung der Schüler stellt jedoch eine Herausforderung dar. Durch die Abdeckung des Altkreises Bad Freienwalde, sind die Abläufe an die Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs gekoppelt.