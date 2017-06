artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Ein Motorradfahrer und ein Pkw Kia sind am Mittwochnachmittag an der Vogelsdorfer/Ecke Seestraße zusammengestoßen. Der 36-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde zur Behandlung in das Unfallkrankenhaus Berlin gefahren. Schaden: ca. 3500 Euro.