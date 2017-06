Traumjob Hundeführer

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was macht der Zoll eigentlich konkret? Dieser Frage wollten vor allem Jugendliche beim ersten Tag der offenen Tür im Hauptzollamt in der Kopernikusstraße nachgehen. Es gab allerdings auch viel Interessantes nicht nur für Berufsneulinge. Verschiedene Vorführungen sorgten für Abwechslung.

Sicherlich passiert es nicht allzu oft, dass die Zollbeamten Maik Boggasch und Andre Haack Applaus für ihren Einsatz bekommen. Beim Tag der offenen Tür war ihnen der aber gewiss. Durchaus praxisnah demonstrierten sie, wie Zollkontrollen am Fahrzeug ablaufen. Freilich nicht nur die, wo die Zöllner nichts finden. Eine Waffe im Auto dagegen hat einen durchaus rabiaten Einsatz zur Folge.

"Unser Chef kann das aber ab", erklären sie. Der Chef ist der Mann, der im Auto sitzt und nicht gerade zimperlich ins Freie befördert wird. "Kein Mensch hat das Recht eine Waffe offensichtlich im Auto zu haben, egal ob sie echt ist oder nicht", doziert Maik Boggasch, "da können wir nicht erst nach dem Waffenschein fragen", erklärt er vor dutzenden Interessierten. Die Vorführung hat den Ausbildern durchaus Spaß gemacht. "Der Tag der offenen Tür ist schon eine gute Sache", so ihr Fazit.

Nach diesen Eindrücken ist Hund Gulliver dran. Der sucht nach Tabak oder Bargeld, macht das zumeist eifrig, aber lieb. Er kann aber auch anders, etwa wenn man ihm zu nahe kommt und einen Koffer, den er beschnuppert, wieder entreißen will. Hundeführer scheint einer der begehrtesten Jobs beim Zoll zu sein.

Auch Celine Webner interessiert sich dafür. Zusammen mit ihrer Mutter Kerstin ist sie aus Eisenhüttenstadt vorbeigekommen, um einen Eindruck von der Arbeit der Männer und Frauen in Grün zu gewinnen. Erst einmal bleiben sie aber bei Christian Böhm stehen.

Der ist Leiter des Zollamts am Flughafen Tegel. Mitgebracht hat er allerlei Produktfälschungen und Fundstücke, die unter den Artenschutz fallen. "Gefälscht wird alles", erklärt er. Vor allem Arzneimittelfälschungen nehmen zu. Neben gefälschtem Aspirin liegt auf dem Tisch auch Viagra. "In dieser Packung, die aussieht wie das Original, ist gar kein Wirkstoff", sagt er. "Das ist vielleicht ärgerlich, aber nicht gesundheitsgefährdend." Bei einer anderen Viagra-Fälschung könnte es jedoch fatal enden, denn hier ist sechs mal mehr Wirkstoff enthalten als im Original, erklärt er. Auch eine Rolex hat Christian Böhm im Gepäck - natürlich auch gefälscht. "Wie kann man das denn nun erkennen", fragt Kerstin Webner. "Gar nicht", sagt der Zöllner, "wenn, dann nur am Preis. Wenn eine Rolex für 50 Euro angeboten wird, dann muss man davon ausgehen, dass die gefälscht ist". Fluggäste, die etwa aus der Türkei kommen, haben jedoch eine Freigrenze von 430 Euro. Die gilt auch, wenn sie ein gefälschtes Markenshirt mitbringen.

"Bringt derjenige allerdings Shirts für seinen ganzen Fußballclub mit, dann nehmen wir das weg", so Christian Böhm. "Weil es kein persönlicher Bedarf ist". Wenn man sich Päckchen mit gefälschter Markenware schicken lässt, gibt es diese Freigrenze im übrigen nicht. "Da ist jede Fälschung illegal", erklärt der Fachmann. Hier sollte man darauf achten, woher die Ware kommt. "In meiner langen Dienstzeit habe ich noch nicht erlebt, dass echte Markenware aus China verschickt wurde."

Mit diesen Themen würden sich auch die drei Schülerinnen Sophie, Michelle, und Luisa gern beruflich auseinandersetzen. "Wir finden das durchaus interessant hier", erklären die Mädchen aus der neunten Klasse des Neuzeller Gymnasiums. Hundeführer ist auch ihr Lieblingsberufswunsch. Falls das nicht klappt, wollen sie in jedem Fall in den Außendienst. Für viele der anderen anwesenden Jugendlichen ist der Berufswunsch sicherlich noch nicht so konkret. Spannend finden sie die Arbeit aber allemal.

Auch für Astrid Pinz, Pressesprecherin des Zolls, ist der erste Tag der offenen Tür gut verlaufen. Wenn bloß nicht das Wetter so schlecht gewesen wäre. "Wir haben aber schnell ein paar Fahrzeughallen leergeräumt, so dass die Gäste im Trockenen sind", sagt sie. In jedem Fall soll es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben.