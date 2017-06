Wasserverband steigert Überschuss

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Knapp acht Millionen Euro hat der Wasserverband Strausberg-Erkner 2016 an Altanschließer zurückgezahlt, die in Widerspruch gegangen waren. Zehn Millionen Euro hat der WSE investiert, dennoch nahm er nur vier Millionen Euro neuen Kredit auf.

Wirtschaftsprüfer Siegfried Baumann zog verbal den Hut vor dem guten Wirtschaften des Wasserverbandes Strausberg-Erkner: "Sie haben zehn Millionen Euro investiert, 7,8 Millionen Euro an Altanschließer zurückgezahlt und dafür nur einen Kredit von vier Millionen Euro aufnehmen müssen. Das lag zum einen am 2015 erwirtschafteten Polster, das Sie mit nach 2016 nehmen konnten, zeigt aber auch, dass solide gewirtschaftet wurde." Der Prüfer vom Büro Göken, Pollak und Partner listete am Mittwochabend in der Verbandsversammlung ein ganzes Zahlenwerk zur Jahresbilanz auf und erläuterte sie den sieben Vertretern der Mitgliedskommunen. Fünf Kommunen waren nicht präsent. Da die Anwesenden 99 von 167 Stimmen repräsentierten, war die Versammlung immerhin beschlussfähig. Die Stimmenzahl berechnet sich nach jeweils Tausend der Einwohnerzahl, für Strausberg zog die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Wolf bei der Abstimmung die Karte mit einer 26.

Nach dem Zahlenbombardement wurde Verbandsvorsteher Henner Haferkorn mit allen anwesenden 99 Stimmen entlastet.Denn zunächst hatte Siegfried Baumann der Verbandsleitung die "Ordnungsmäßigkeit der Buchführung" bescheinigt. Und beim Jahresabschluss blieben unterm Strich 3,173 Millionen Euro Überschuss stehen. Gegenüber den 2,172 Millionen vom Vorjahr immerhin eine Steigerung um eine Million Euro, mehr als 30 Prozent.

Wesentlich für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes ist die Linie seiner langfristigen Darlehen. Sie konnten im Jahr 2016 um 3,77 Millionen Euro abgebaut werden und beliefen sich Ende 2016 auf 11,6 Millionen Euro. Wirtschaftsprüfer Baumann prognostizierte, dass der Wasserverband Strausberg-Erkner am Jahresende 2018 schuldenfrei hinsichtlich der langfristigen Kredite sein könnte. Er bescheinigte dem Verband ein gutes Verhältnis der Finanzierung des Anlagevermögens, das ja 95 Prozent der Bilanzsumme ausmache und in Form von Wasserwerken, Pumpwerken und vor allem der Kanalisation sowie Gebäuden vorliege: "Der Wert des Anlagevermögens entspricht in etwa der Summe aus Eigenkapital, Fremdkapital und Jahresergebnis, das ist sehr solide."

Bei allen Erfolgsmeldungen über das solide Wirtschaftsjahr 2016 kam Verbandsvorsteher Henner Haferkorn aber nicht umhin, das ungeliebte Thema Altanschließer aufzugreifen. Zumal zwei Vertreter der betreffenden Interessengemeinschaft das einzige Publikum der Versammlung bildeten. Nach der Rückzahlung der knapp acht Millionen Euro an jene Altanschließer, die gegen die Bescheide in Widerspruch gegangen waren, liegen jetzt 1393 Rückforderungen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Dezember 2015 vor. Bisher sind 1365 Ablehnungen dazu verschickt worden. 646 haben dagegen Widerspruch eingelegt. Dazu sind 646 ablehnende Widerspruchsbescheide verschickt worden. 656 Grundstückseigentümer stellten außerdem Anträge auf Staatshaftung nach dem noch geltenden Staatshaftungsgesetz. An 227 Absender dieser Anträge sind Ablehnungsbescheide gesandt worden. "Auch 275 Neuanschließer wollen ihre Beiträge zurück", merkte Henner Haferkorn an, 24 haben schon die Ablehnung, der Rest folgt. Seinerseits hat der Wasserverband Schadensersatzansprüche fristgerecht im Februar 2017 an das Land gestellt. Das Innenministerium hat sie inzwischen abgelehnt. Der Verband bereite nun entsprechende Klagen auf Staatshaftung gegen das Land sowie auf Schadensersatz bei der Haftpflichtversicherung vor. Hoffnungsvoll klang das nicht.