Handballer sporteln mit Kind und Kegel

Die Abteilung Purzelturnen des HCA wollte mit den jüngsten Kindern mit einem abwechslungsreichen Programm beginnen. "Leider machte der Wettergott einen Strich durch unsere Rechnung, sodass wir unser Vorhaben auf dem angrenzenden Sportplatz abblasen mussten. Eine Schlechtwettervariante gab es nicht. Im Hallentrakt befindet sich kein größerer Raum, wo wir alternativ etwas hätten machen können und die Halle war durch Handballer belegt", erzählte Petra Lux, die seit zwei Jahren gemeinsam mit Alexandra Wieland die etwa 21 Kinder zwischen drei und fünf Jahren betreut. Jeden Donnerstag treffen sich Eltern und ihre Sprößlinge von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Ehm Welk-Halle, um mit den Kleinsten Sport zu treiben. "Kinder haben ein ausgeprägtes Spielbedürfnis, dass ihnen unbedingt genügend Bewegungsraum und Bewegungsfreiheit gegeben werden muss. Zum Laufen, Springen, Werfen, Fangen, Klettern, Steigen, Balancieren, Hängen, Schaukeln und anderen Bewegungsformen brauchen sie die entsprechenden Ausübungsmöglichkeiten. Aus diesen Gründen hat sich der HCA dafür eingesetzt, dass eine Förderung in Bezug auf die Allerkleinsten gewährleistet wird", so Lux. Demnächst soll noch eine neue Gruppe für Kinder ab einem Jahr entstehen.

Nach dem C-Jugend-Turnier spielten vier gemischte HCA-Mannschaften aus Kindern, Jugendlichen und Eltern im Modus "jeder gegen jeden". Ein Match des ersten Männer-Teams gegen die Zweite schloss sich an und endete 19:16. Den sportlichen Abschluss bildeten die Frauen und die weibliche A-Jugend. Die Partie endete 4:4. Ein zweites Spiel im Mix ging 6:6 aus. Für die Kinder gab es noch eine Mini-Disco und später für die Erwachsenen eine Tanzparty.

Das nächste HCA-Vorhaben steht bereits in den Startlöchern. Vom 28. bis 31. August ist erneut die Intersport-Handballschule zu Gast in der Angermünder Ehm Welk-Sporthalle. Kinder zwischen sechs und elf Jahren können mitmachen. Gemeinsam mit dem HC Angermünde bietet die Handballschule vier Tage lang fördernde und fordernde Trainingseinheiten an. Unter der Leitung lizenzierter Trainer werden die Kinder mit Leidenschaft und Überzeugung durch das Trainingskonzept geführt. Es wurden alters- und leistungsgerechte Konzepte entwickelt. Für eine ganzheitliche körperliche Ausbildung sorgt altersgerechtes Athletiktraining. Außerdem werden Wettkämpfe und Teamaktionen durchgeführt, um das Gelernte spielnah anzuwenden. 149 Euro sind zu entrichten.

Anmeldungen sind unter www.hc52angermuende.de möglich