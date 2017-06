Bewerben wie im echten Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Bereits in der 9. Klasse werden Schüler der Ehm Welk-Oberschule zu Bewerbungsgesprächen in Unternehmen eingeladen, obwohl viele noch nicht wissen, was sie werden wollen. Es ist ein ungewöhnliches Trainingsprojekt mit Erfolg.

Max hat Herzklopfen. Gleich beginnt sein Vorstellungsgespräch. Er hat sich im Angermünder Autohaus Brosda um einen Ausbildungsplatz zum Kfz-Mechatroniker beworben. Für Konstanze Naß ist es einer von insgesamt sechs Bewerbern an diesem Tag und dennoch keine Routine für die Geschäftsfrau, denn jeder Jugendliche, der sich hier vorstellt, bringt seine eigene Persönlichkeit und andere Voraussetzungen mit.

Dieses Vorstellungsgespräch mit Max ist zudem deshalb besonders, weil es simuliert ist. Der Junge ist Schüler der 9. Klasse der Ehm Welk-Oberschule und nimmt mit insgesamt 115 Schülern am Projekt "Bewerbung konkret" teil, das in Kooperation mit dem Angermünder Bildungswerk und vielen Partnerunternehmen der Region ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, die Berufsorientierung Jugendlicher frühzeitig zu unterstützen und Kompetenzen zu fördern, die sie für eine erfolgreiche Bewerbung um einen Ausbildungs- oder Studienplatz benötigen. Die Schüler erhalten die Möglichkeit, sich unter realen Bedingungen in einem echten Unternehmen vor Personalchefs zu präsentieren. Darauf haben sich die Schüler zuvor mit den Lehrern intensiv vorbereitet.

30 Unternehmen der Region haben sich bereit erklärt, dieses Projekt zu unterstützen und Schüler zu simulierten Bewerbungsgesprächen einzuladen. Die Vielfalt reicht von der Papierfabrik Leipa in Schwedt bis zur Schlosserei Wulff in Frauenhagen, von der Bundespolizei bis zum Tierpark Angermünde, von der Spedition Euba Logistik bis zur Schwedter Feuerwehr. Auch die Märkische Oderzeitung beteiligte sich. Und eben das Autohaus Brosda.

"Wir unterstützen dieses Projekt gern, weil wir selber ausbilden und es immer schwieriger wird, geeignete junge Leute zu gewinnen. Wir haben unsere Ansprüche schon herunter geschraubt und bieten bei Bedarf sogar individuelle Förderung an", erzählt Konstanze Naß. Aber oft werde die gar nicht angenommen. Schule und Wirtschaft aber auch die Familien müssten enger zusammenarbeiten, um die jungen Leute früher und besser auf die Anforderungen im Beruf vorzubereiten, so Konstanze Naß. Sie legt beim Bewerbungsgespräch neben guten schulischen Leistungen vor allem Wert auf Pünktlichkeit, höfliches Auftreten, Interesse am Beruf und am Unternehmen sowie Einsatzbereitschaft und wertet mit Max das Bewerbungsgespräch aus, gibt konkrete Hinweise, worauf es in der Ausbildung ankommt.

Der Aufwand lohnt sich. Aus so einem simulierten Vorstellungsgespräch ist ein Ausbildungsvertrag entstanden. Nils Flügge hatte im vergangenen Jahr das Bewerbungsgespräch im Autohaus Brosda trainiert. Seine Motivation und sein Engagement haben das Unternehmen überzeugt. Nach freiwilligen Praktika hat Nils, inzwischen Schüler der 10. Klasse, seinen Ausbildungsplatz bei Brosda sicher.