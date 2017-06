Rote Welle färbt sich wieder grün

artikel-ansicht/dg/0/

An jeder Ampel auf der B 166/Werner-Seelenbinder-Straße stadteinwärts muss die Autokarawane - wie hier am Abzweig zur Leverkusener Straße - stoppen.

Horst Donth aus Meyenburg fährt fast täglich diese Strecke: "Es ist eine Tortur mit dem Pkw vom PCK in die Stadt zu fahren., die klassische Rote Welle. Lkw-Fahrer sind ebenfalls unzufrieden. Der Spritverbrauch geht hoch. Vorher gab es eine Grüne Welle in die Stadt. Wer hat das verändert und nervt uns jetzt?"

Karl-Heinz Kruschewski muss, wenn er aus seinem Wohnort nach Schwedt zum Einkaufen fährt ebenfalls auf der Roten Welle surfen. "An jeder der Ampel anhalten und wieder anfahren. Mensch, das kostet Sprit, unser Geld und ist sicher nicht gut für die Umwelt", schimpft er. "Wer immer das veranlasst hat, muss das wieder ändern und sollte wieder auf Grüne Welle umschalten oder uns zumindest erklären, warum er die Autofahrer verärgert." Es gibt noch viel mehr Kraftfahrer, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und verärgert sind.

Zuständig für die Schaltung der Ampelphasen ist die Abteilung 70, Verkehr Dezernat 74, SG Verkehrstechnik Ost des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Eberswalde. Dort haben sich nicht nur Bürger beschwert, sondern auch die Stadtverwaltung hat sich massiv für eine Änderung der Ampelschaltungen auf der Bundesstraße stadteinwärts stark gemacht. Als diese Zeitung im Leserauftrag im Rathaus nachfragte, was denn dieser Schildbürgerstreich mit der "Roten Welle" bedeuten soll, leitete es die Anfrage an das zuständige Landesamt weiter.

Jetzt kam von dort die Antwort: "Es ist richtig, dass die Stadt Schwedt die Anfrage zur Schaltung der Lichtsignalanlagen auf der Bundesstraße 166 in Schwedt an den Landesbetrieb weitergeleitet hat." Im Auftrag des Amtes teilte Martina Reimer weiter mit: "Ich habe die Hinweise geprüft. An der Bundesstraße 166/Straße F hat die zuständige Signalbaufirma inzwischen defekte Schleifenbausteine ausgetauscht, sodass diese jetzt wieder korrekt anfordert." MOZ-Leser Guntram Schindler hatte zuvor erregt nachgefragt: "Warum ist die Ampel an der Straße F zum PCK Tag und Nacht in Betrieb und schaltet teilweise völlig grundlos auf Rot? Wer ist zuständig?" Als Alternative hatte er vorgeschlagen die Lichtsignalanlage nach Bedarf zu betreiben beziehungsweise wenigstens nachts abzuschalten.

Für die "Rote Welle" stadteinwärts auf der Bundesstraße 166/ Werner-Seelenbinderstraße lieferte Martina Reimer vom Landesamt folgende Erklärung: "An der Bundesstraße 166/Leverkusener Straße erfolgte die Umrüstung auf Blindensignalisierung. Die Signalbaufirma hat hier auf Grund der sich ändernden Zwischenzeiten die Programme angepasst."

Aber warum denn so ungünstige Anpassungen für den fließenden Verkehr? Was hat die Expertin vom Landesamt bei ihrer Prüfung dazu festgestellt? "Leider musste ich feststellen, dass die Verbindung zum Gruppensteuergerät gestört ist. Die Firma ist beauftragt den Fehler zu finden und die Verbindung wieder herzustellen, sodass die Koordinierung erfolgen kann. Das Gleiche trifft für die Lichtsignalanlage Bundesstraße 166 am Waldrand zu. Auch hier ist die Verbindung gestört. Ich denke, das der Fehler innerhalb der nächsten zwei Wochen behoben werden kann. Das Gruppensteuergerät befindet sich an der Lichtsignalanlage Bundesstraße 166/Bäckerstraße und koordiniert die gesamten Anlagen der Bundesstraße 166."

Letzter Rat vom Amt: "Es ist immer sinnvoll, wenn Sie Auffälligkeiten bemerken, sich direkt an mich zu wenden."