Pro und Kontra zum Tourismus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585236/

Genau 37 Leute haben spontan einen Brief unterschrieben. Sie berichten von den "Sonnenseiten des Tourismus" im Zusammenhang mit dem Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin. "Wir sind stolz auf unser schönes Dorf, geben Touristen gerne Auskünfte über den Gartenzaun hinweg. Wir freuen uns über Gäste, die in überschaubarer Zahl hier wandern und Rad fahren", heißt es dazu. Ihnen verdanke man die Auslastung von Ferienwohnungen, eine gute Busanbindung und einige Arbeitsplätze. Der Kirchenförderverein bemühe sich, die Kirche vor dem Verfall zu bewahren und einen Aussichtspunkt im Turm zu installieren.

Doch genau dieses Projekt wollen Kritiker gar nicht. Etliche Anwohner fürchten um ihre Privatsphäre. Und im Zusammenhang mit dem wachsenden Tourismus sprechen sie von vollen Badestellen und Müll. Das Dorf werde zu Spitzenzeiten von Besuchern zugeparkt. Und so mancher Tourist findet offenbar die Toiletten nicht und verschwindet lieber in den Büschen.

So prallen die Meinungen jetzt hart aufeinander. "Die Skeptiker des sanften Tourismus in Altkünkendorf, die sich noch nie am Vereinsleben und an dem ehrenamtlichen Engagement für eine positive Dorfentwicklung beteiligt haben, bitten wir, unsere Aktivitäten kreativ zu unterstützen, anstatt übertriebene Ängste zu schüren", heißt es in dem Unterschriftenpapier.

Verfasserin ist Monika Stürmann, Mitglied in zwei Vereinen und im Ortsbeirat. "Unsere Bemühungen laufen seit Jahren", erklärt sie dazu. "Nichts ist heimlich initiiert worden und alle sind glücklich, dass jetzt Lottomittel für den Kirchturm fließen." Die Sorgen der Skeptiker seien unbegründet und würden im Dorf überwiegend nicht geteilt. "Natürlich lässt auch jemand mal Müll liegen und nicht jeder geht in den Info-Punkt, wo sich die Toiletten befinden." Von einer Spaltung des Dorfes will sie aber nicht reden. "Wir müssen mit dem berechtigten Einwand von Bürgern umgehen und wir müssen auch erklären, wo es mal hingehen soll."

Doch die Kritiker haben eine ganz andere Meinung. Sie hätten ihre Sorgen längst öffentlich gemacht, seien aber nicht gehört worden. Stattdessen habe es Drohungen gegeben und "unschöne persönliche Angriffe", heißt es in einer Stellungnahme der inzwischen in einem eigenen Verein verbündeten Gegenseite. "Wir waren geschockt und verunsichert. Wir fühlten uns bloß- gestellt und hatten Angst um unsere Zukunft und den Zusammenhalt des Dorfes", fasst Ina Köhler zusammen.

Nachdem sich die Initiative an die Presse gewandt hatte, schlugen die Wellen erst recht hoch. Inzwischen würden einige Leute im Dorf zwar nicht mehr grüßen, dafür hätten die Kritiker aber auch Zulauf weiterer Unzufriedener erhalten. Den Vorwurf, sich ehrenamtlich nicht zu engagieren, weisen sie von sich. Allein sechs Leute seien in der Freiwilligen Feuerwehr vertreten.

"Wir sind strikt dagegen, dass die Negativauswirkungen des Tourismus verschwiegen werden. Diese sind offenkundig und können jederzeit dokumentiert werden", heißt es in einem Positionspapier. "Wir sind daher gegen weitere Maßnahmen, die dazu dienen, unkontrolliert den Tourismus zu fördern. Wir sind der Meinung, dass das Dorf Zeit benötigt, um alles was bisher an Änderungen passiert ist, zu verarbeiten."

Im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin verfolgt man mit Aufmerksamkeit die Entwicklung. Uwe Graumann vom Weltnaturerbe-Beirat hat bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert. Auch im Angermünder Rathaus stehen alle Türen offen. "Das Weltnaturerbe ist etwas Einzigartiges", so Wirtschaftsförderer Christian Radloff. "Wir wussten von Anfang an, dass es Besucherverkehr gibt." Die Stadt habe daher einen Parkplatz in Auftrag gegeben sowie eine Wege-Ausschilderung. Wenn diese Dinge nicht ausreichen würden, müsse man darauf reagieren.

Ein Gespräch mit dem Ortsbeirat dazu steht kurz bevor. Auch die Forderung von Anwohnern nach einem Konzept zum Weltnaturerbe versteht Radloff. "Ein eigenes Management oder zumindest eine Stelle dafür sind eine lange Forderung von uns."

Kein Zurück gibt es beim Kirchturm. Hier seien alle Beschlüsse durch den Ortsbeirat und die Stadt gegangen. Ein Vertrag mit der Kirche sichere die öffentliche Nutzung als Aussichtsturm. Das Geld stehe bereit. Man müsse nun versuchen, alle Bewohner des Ortes zu beteiligen und eine Lösung zu finden.

Einig sind sich alle Seiten aber darin: Eine Spaltung des Dorfes schade dem Tourismus und der Dorfgemeinschaft gleichermaßen.