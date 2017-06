Fußball: Auswahl der Besten

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (OGA) Im Löwenberger Waldstadion wurde am Mittwochabend gefeiert. Knapp 50junge Fußballer, viele Eltern und die zuständigen Trainer waren dabei, als am DFB-Stützpunkt das offizielle Ende der Saison 2016/17 begangen wurde. Für einige Kicker ist das Kapitel Auswahl zumindest vorerst beendet.

Dieser Abschluss sei immer wieder schön, sagt Jens Schewe. Zusammen mit Thomas Czerwionka, Ulrich Draschè und Christian Freynick betreut er die Talente der Jahrgänge 2004 bis 2006. Das gemeinsame Ziel: "Wir wollen die Spieler für die Sportschule und höhere Aufgaben im Leistungsfußball vorbereiten."

Von daher könne die zu Ende gegangene Saison laut Schewe als erfolgreich, "als sehr erfolgreich sogar", bezeichnet werden. Mit Erik Hollmichel (Forst Borgsdorf), Sebastian Jung (TuS 1896 Sachsenhausen), Lesley Lergenmüller und Jascha Schubert (beide SV Mühlenbeck) sowie Marc Piotrowski (Oranienburger FC Eintracht) verabschieden sich fünf Talente Richtung Sportschule, die sie ab September besuchen werden. Zudem kicken Philipp Marten und Julian Eichberger künftig für Hertha BSC. Beide sind Jahrgang 2004 und waren zuletzt für Staaken aktiv. "Beim Finowcup am Wochenende wurden sie zu den ,Besten Spielern' gewählt", berichtet Schewe stolz. Wenn fünf Akteure zur Sportschule und zwei zu einem namhaften Verein delegiert werden, könne man nicht meckern. "Darum schwingt bei solchen Feiern wie am Mittwoch keine Wehmut mit." Es sei schön, Spieler aus derartigen Gründen zu verabschieden.

Aus seiner Sicht sei sogar noch der eine oder andere Spieler mehr dabei gewesen, der den Sprung zur Eliteschule verdient gehabt hätte. "Aber das ist nun einmal von Betrachter zu Betrachter anders."

Fakt sei: "Für die Entwicklung jedes Einzelnen ist das Training am Stützpunkt förderlich. Es sind die Besten aus dem Kreis da. Da trainiert es sich anders als im Verein, wo du der Beste bist und die Teamkollegen halt nicht so gut sind." In Löwenberg seien die Bedingungen besser. Das würden selbst die Spieler vom Oranienburger FC Eintracht so sehen. "Die haben auch im Verein sehr gutes Training, sagen aber trotzdem, dass bei uns das Niveau noch höher ist."

Die Stützpunkttrainer waren auch während der Saison bemüht, neue Talente zu finden. "Wir haben auch schon Spieler des Jahrgangs 2007 gesehen und gesichtet." Diese gehören dann in der neuen Spielzeit fest zum Kader der Auswahl, die in der Saison 2016/17 bei zwei Stützpunktturnieren gefordert war. "In den Jahren zuvor gab es dann auch eine Endrunde", erinnert Schewe. "Die gab es nicht mehr, dafür aber eine zusätzliche Sichtung in Lindow." Den Abschluss der Saison wird am kommenden Wochenende die Territorial-Auswahl bilden. "Da sind mit vier Leuten dabei", so der Trainer.

Dieser betont, dass die Spieler des Jahrgangs 2004 auch in der kommenden Saison zum Stützpunkt kommen können. "Das machen auch vier. Ansonsten gibt es für sie keine Auswahl mehr." Außer die U-14-Landesauswahl. "Da reinzukommen, ist aber sehr schwer."