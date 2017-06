Prostituiertenschutzgesetz läuft in Berlin zögerlich an

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das ab Juli geltende Gesetz zum Schutz von Prostituierten wird in Berlin nur zögerlich umgesetzt. "Wir werden bis zum 1. Juli noch nicht alles am Start haben", sagte ein Sprecher der zuständigen Gesundheitsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur. In dem Gesetz seien aber Übergangsfristen vorgesehen. Deshalb werde es eine Art "fliegenden Start" geben. Berlin ist nicht das einzige Bundesland mit Problemen. Laut Bundesfamilienministerium wurden nur in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein landesrechtliche Regelungen auf den Weg gebracht.