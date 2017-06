Landtag befasst sich mit Kinderarmut

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Kinderarmut ist am Freitag (9.00 Uhr) eines der großen Themen des Landtags in Potsdam bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. SPD und Linke wollen die Landesregierung dabei auffordern, sich im Bund unter anderem für die Einführung einer Grundsicherung für Kinder und Jugendliche einzusetzen. "Kinder und Jugendliche leiden besonders unter der mangelnden finanziellen Situation ihrer Eltern und Familien", heißt es in dem Antrag zur Begründung. Die Fraktionen verweisen auf eine Studie, wonach 2015 in Brandenburg fast 62 000 Kinder unter 18 Jahren in Familien lebten, die Sozialleistungen bezogen.