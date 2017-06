Antaris: Partystart am Gollenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Stölln (MOZ) Die Wetterprognosen fürs Wochenende verheißen viel Regen. Echte Freunde des Stöllner Antaris-Festivals dürfte das kaum abschrecken. Die Kulisse dafür wurde unter der Woche aufgebaut, damit die Dauerparty am Freitag beginnen kann. Veranstalter Uwe Siebert erwartet erneut Besucher aus aller Welt. Damit möglichst viele Menschen erfahren können, was in Stölln los ist und wie man zum Gollenberg gelangt, wurde die Website Antaris-project.de, die im Laufe der Jahre schon mehr als 1,5 Millionen Mal aufgerufen wurde, auf acht Sprachen erweitert. Bis Montag wird am Gollenberg gefeiert.