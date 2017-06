artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Nein, den schwergewichtigen Begriff "Mall" nutzen Antje Wendt und Janine Fürstenberg nicht. Doch meinen die beiden Einzelhändlerinnen mit gehöriger Portion Lokalpatriotismus, dass die Rathenower Innenstadt ebenso alles biete fürs Shoppingerlebnis. Man müsse nur ein paar Wege in Kauf nehmen, um die Geschäfte zu erreichen. In Anbetracht der nicht allzu großen Ausdehnung der kreisstädtischen City sei das wohl das geringste Problem.

Antje Wendt (li.) und Janine Fürstenberg zeigen, was am 7. Juli in die Rathenower City lockt.

Erfolgreich Shoppen, das stellt für beide offenbar noch die glücklichen Momente dar, in denen nach und nach die Hände und Unterarme immer mehr Tüten tragen. Das klappe auch in Rathenow. Und genau das sei klassisches Shopping - von einem Geschäft zum anderen, wie sie meinen. Damit mögliche Erfolgserlebnisse nicht am Preis scheitern, drehen beteiligte Geschäfte am "Happy Friday", 7. Juli, kräftig an der Rabattschraube. Wie viele Prozente es jeweils gibt, zeigen kleine Schilder mit gelben Zahlen auf schwarzem Grund. In diesen Farben sind auch die Plakate gehalten, die in den Schaufenstern von "Happy Friday"-Geschäften hängen. Janine Fürstenberg und Antje Wendt ermuntern dazu, dass sich weitere Händler der Aktion anschließen mögen. Das geht denkbar einfach. Plakate, Prozentschilder und auch Luftballons gibt es bei Mode Sandbrink. Speziell Textil- und Schuhhändler, von denen es in Rathenow tatsächlich nicht wenige gibt, beteiligen sich. Schließlich stünde der allmähliche Wechsel von Frühjahr-/Sommer-Mode auf Herbst-/Winter-Mode an. Dafür müsse Platz geschaffen werden, wie die Frauen erklären. Das ist alle Jahre so.

Früher sorgten die Schlussverkäufe für Platz in den Regalen und auf den Ständern. Solche terminlich festgelegten und konzertierten Aktionen gibt es nun nicht mehr in Deutschland. Sogenannte "Sales" sind inzwischen ganzjährige Erscheinungen. TV-Bilder vom Start der Schlussverkäufe, wo noch die Kundschaft am Morgen die Eröffnung herbei sehnte und sodann die Kaufhäuser regelrecht stürmte, gibt es nicht mehr. Damals startete übrigens der Sommerschlussverkauf noch einheitlich in der letzten Juli-Woche.

Im Vorjahr gebar Einzelhändlerin Andrea Grün die Idee, doch irgendwie ein marketingtechnisch brauchbares Zeichen zu setzen, um gemeinschaftlich ins Schlussgeschäft zu starten. Sie orientierte sich am "Black Friday", der eine US-amerikanische Erfindung ist. Alle Jahre am vierten Freitag im November ist Rabattschlacht. In Rathenow klingt es schon vom Namen her sympathischer: "Happy Friday". Nach der Premiere im Vorjahr, die von der westhavelländischen Kundschaft gut angenommen worden sei, wie Antje Wendt und Janine Fürstenberg berichten, stehe nun eine Neuauflage bevor.

Schwarz-Gelb wird es am 7. Juli auch im City-Center, das wie gewohnt bis 19.00 Uhr geöffnet ist. Ab 14.00 Uhr werden dort Kinder bespaßt, DJ Karsten sorgt für Musik. Die teilnehmenden Einzelhändler, nicht nur aus dem Textil- und Schuh-Sektor in und in der Nähe des City-Centers, freuen sich auf die Kundschaft, auf nette Gespräche und guten Umsatz. Denn darum geht es ja schließlich in der Hauptsache.