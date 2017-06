Baden an der Museumsinsel: Flussbad-Pokal

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Barbara Schindler schaut schon angespannt auf die Wettervorhersage. Schon ein heftiges Gewitter in Berlins historischer Mitte mit starkem Regen und überquellenden Gullys könnte den Traum zerplatzen lassen: An diesem Sonntag soll wieder der Flussbad-Pokal starten, die jährliche Werbeaktion für ein künftiges Flussbad an der Museumsinsel. "Wir wissen erst am Sonntagmorgen, ob Baden wirklich möglich ist", sagt Schindler, Sprecherin des rund 400 Mitglieder starken Vereins Flussbad Berlin. Dann wird das Wasser zur Sicherheit noch zweimal mikrobiologisch getestet. Ist es zu belastet, nützt auch der schönste Sonnenschein nichts.

Der Verein «Flussbad Berlin» will den Spreekanal bis zur Museumsinsel in ein natürliches Schwimmbad verwandeln. © dpa

Der Verein Flussbad versucht seit rund 20 Jahren, Bürgern und Politikern das Baden im Spreekanal schmackhaft zu machen - inklusive Blick auf Bode- und Pergamonmuseum, Zeughaus und das schnell wachsende rekonstruierte Stadtschloss. Noch im Juli soll zur Idee auch die wissenschaftliche Probe aufs Exempel kommen.

1925 schlossen die letzten Berliner Badeanstalten an der Spree, weil der Fluss im Industriezeitalter zur Kloake geworden war. Die Vision des Vereins ist es, 2025 wieder ein Flussbad in der historischen Mitte der Hauptstadt zu haben. Dass Baden in Flüssen nicht unmöglich ist, zeigt das Beispiel Elbe. Seit dem Mauerfall ist sie an vielen Orten von einer Giftbrühe zu einem Badegewässer geworden - samt sommerlicher Schwimmstaffel im laufenden Wissenschaftsjahr. Und in München ist das Baden in der Isar an ausgewiesenen Stellen erlaubt.

Einen Wettbewerb und ein gemütliches Planschen für alle soll es nun auch am Sonntag an der Museumsinsel geben. Mehr als 350 Anmeldungen gebe es dafür bereits, sagt Schindler. Doch das alles klappt nur, wenn auch die Qualität des Wassers stimmt. Die Wettkämpfe sollen dann zwischen 13.15 Uhr und 14.30 Uhr starten, Flussschwimmen zum Vergnügen wäre danach bis 17.30 Uhr möglich - beides aber nur nach vorheriger Anmeldung.

Berlins Probleme mit der Wasserqualität der Spree sind schon lange keine Industrieabwässer mehr. Es ist die Mischkanalisation, durch die Regen- und Schmutzwasser gemeinsam abfließen. Auch wenn die Berliner Wasserbetriebe weiter große unterirdische Rückhaltebecken bauen - bei starkem Regen schwappt das Schmutzwasser aus Überläufen auch in die Spree. Und mit ihr Hundekot und anderer Dreck. Dann ist Baden aus gesundheitlichen Gründen unmöglich. Bisher ist es generell verboten.

Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, schwebt dem Verein zwischen Gertraudenbrücke und Auswärtigem Amt ein ökologischer Pflanzenfilter an der Fischerinsel vor. Er soll das Spreewasser auf natürliche Weise reinigen. Ob das klappen kann, soll ab Juli ein großes Experiment zeigen. Bis Ende 2018 soll ein Lastkahn an der Friedrichsgracht festmachen und Filterverfahren testen. Für das gesamte Forschungsprojekt stehen 1,4 Millionen Euro vom Bund und 2,4 Millionen Euro vom Land zur Verfügung, berichtet Schindler. Der Kahn liege bereits im historischen Hafen.

Nach den Plänen des Vereins soll später ein durch Wehre abgeschlossenes rund 750 Meter langes Schwimmbecken im Spreekanal entstehen, das sich durch den Pflanzenfilter selbst reinigt. Für die Enthusiasten im Verein geht es nicht allein um eine Abkühlung in der Badesaison, sondern um ein lebenswertes Stadtzentrum mit ökologischem Gewinn. Die Spree soll beim Durchfließen der Stadt künftig sauberer werden - statt dreckiger.

Für ein Flussbad gibt es neben Wasserqualität aber noch ein Hindernis. Es gibt bisher für Badegäste kaum Zugänge zum Spreekanal. Großzügigen Freitreppen, die am Lustgarten zum Wasser hinunterführen könnten, sind Denkmalschützern ein Dorn im Auge. Doch Schindler kann sich hier Kompromisse vorstellen. "Wir werden sicher nicht dazu beitragen, dass Berlin sein Unesco-Weltkulturerbe Museumsinsel wegen einer Schwimmbads aufs Spiel setzt", sagt sie.

Die Pläne und Träume des Vereins sind seit Juni in einer kleinen Ausstellung im Garten des ehemaligen Staatsratsgebäudes direkt an der Spree zu sehen - samt Café. Der Zugang liegt an der Friedrichsgracht an der Ecke zur Sperlingsgasse.