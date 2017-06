Facebooks Internet-Drohne beim zweiten Flug sicher gelandet

artikel-ansicht/dg/0/

Menlo Park (dpa) Facebooks Internet-Drohne ist nach der Bruchlandung beim Jungfernflug zum zweiten Mal in die Luft gestiegen. Die «Aquila»-Drohne sei nach 106 Minuten Flug «weich» in der Wüste von Arizona gelandet, schrieb Gründer und Chef Mark Zuckerberg in der Nacht zum Freitag.