Zweimal ins A-Finale vorgestoßen

München (MOZ) In München fanden die deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Ruderer zwischen 15 und 22 Jahren statt. Trainer Ingo Fattroth reiste mit einer kleinen Mannschaft des Ruder-Clubs-Havel Brandenburg (RCHB) in den Süden des Landes. Nach wochenlangen intensiven Vorbereitungen im Training wie auch auf Regatten, wollten Marike Hase, Sarah Wibberenz und Dominik Schmedes nun die bestmöglichen Erfolge einfahren.

Sarah Wibberenz verpasste nur knapp das Podest bei der Deutschen Meisterschaft, sie wurde Vierte in ihrer Altersklasse.

Sarah und Marike starteten beide im Juniorinnen Einer AK B über eine Strecke von 1.500 Meter. Während die 16jährige Sarah in ihrem zweiten Juniorjahr bereits zum Favoritenkreis zählte, galt es für die 15jährige Marike in ihrem ersten Juniorjahr Erfahrungen zu sammeln. Durch einen überraschenden Vorlaufsieg gelang Marike der Sprung ins Halbfinale. Aber auch der zweite Platz von Sarah in einem sehr starken Vorlauf sollte für die direkte Qualifikation für das Halbfinale reichen. Somit sparten sich beide den Umweg über den Hoffnungslauf, was bei den sehr heißen Temperaturen sicher ein Vorteil war.

Im Halbfinale erreichte Sarah das Ziel wiederum as Zweite, was gleichzeitig einen Startplatz im A-Finale (Platz eins bis sechs) bedeutete. Marike erwischte am Samstag jedoch keinen guten Tag, sie ruderte als Fünfte ins Ziel und qualifizierte sich damit für das B-Finale.

Dass das Finalrennen sehr spannend werden sollte, zeigten schon die vorangegangenen Regatten in München, Köln und Hamburg. Gegen starke Konkurrenz, in einem super schnellen Finale, verpasste Sarah den Sprung aufs Treppchen nur knapp, musste sich mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben.

Trotzdem war das eine starke Leistung und vor allem eine sehr erfolgreiche Saison für Sarah, auf die sie wirklich stolz sein kann. Sie wechselt im nächsten Jahr zu den A-Juniorinnen und wird dort sicher wieder motiviert angreifen. Deutsche Meisterin wurde Johanna Sinkewitz aus Pirna vor Nina Lindner aus Potsdam und Alexandra Föster aus Meschede.

Marike ruderte im B-Finale als Zweite ins Ziel und belegte damit den achten Platz. Eine wirklich tolle Leistung, mit der nicht unbedingt zu rechnen war, schließlich waren die meisten Ruderinnen in diesem Rennen ein Jahr älter. Unter den B-Juniorinnen ihres Jahrgangs war insgesamt nur eine Sportlerin schneller als sie. Marike hat nun noch eine weitere Saison als B-Juniorin vor sich, in der sie sicher versuchen wird noch weiter vorn zu landen.

Der 16jährige Dominik Schmedes ist wie Sarah bereits in seinem zweiten Junior B-Jahr unterwegs. In dieser Saison ruderte er zusammen mit Luke Arnold vom RC Potsdam im Riemenzweier ohne Steuermann ebenfalls über 1.500 Meter. Ziel für die beiden war es sich für das A-Finale der besten sechs Boote zu qualifizieren.

Nach dem es im Vorlauf für die beiden noch nicht gut lief, steigerteten sie sich im Hoffnungslauf erheblich. In einem sehr spannenden Rennen belegten sie mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,2 Sekunden den zweiten Rang und sicherten sich einen der begehrten Startplätze im A-Finale. Zwar reichte es am Ende nicht zu einer Medaille, davon konnte man aber auch nicht ausgehen. Sie überquerten als Fünfte die Ziellinie, was auch wegen der kurzen Zeit, die die beiden erst zusammen rudern, ein äußerst achtbares Ergebnis ist.

Insgesamt waren das wirklich sehr erfolgreiche deutsche Meisterschaften für den RCHB, der Dank seiner ehrenamtlichen Trainer, wie zum Beispiel Ingo Fattroth, immer wieder Erfolge einfährt. Alle drei Brandenburger können mit ihren gezeigten Leistungen wirklich sehr zufrieden sein, ihr Trainer war es auf jeden Fall.

Im Kinderbereich findet am diesen Wochenende der Bundeswettbewerb auf der Regattastrecke in Brandenburg an der Havel statt. Auch hier wird der Ruder-Club aus der Hammerstraße mit seinem Nachwuchs vertreten sein.