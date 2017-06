CDU-Generalsekretär: Müllers Haltung zu Tegel-Entscheid beschämend

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zum Abschluss ihrer Mitgliederbefragung hat die Berliner CDU die Haltung von Regierungschef Michael Müller (SPD) zum Tegel-Volksentscheid scharf kritisiert. "Die denkfaule Bockigkeit, mit der Michael Müller die bevorstehende Abstimmung für belanglos erklärt, empfinde ich als beschämend", sagte CDU-Generalsekretär Stefan Evers der Deutschen Presse-Agentur. Müller hatte klar gemacht, der Volksentscheid zur Offenhaltung des alten Berliner Flughafens werde an den Plänen des Landes nichts ändern.

