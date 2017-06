Dauerregen sorgt für Dauereinsätze

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Überschwemmte Keller, überflutete Straßen und Höfe sowie abgebrochene Äste und Bäume: Wegen des Starkregens im Landkreis Havelland mit bis zu 120 Litern je Quadratmeter mussten zahlreiche Feuerwehrleute am Donnerstag und Freitag zu insgesamt rund 100 Einsätzen ausrücken. Vor allem östlichen Teil der Region wie in Falkensee, Brieselang und Schönwalde und Dallgow herrschte gewissermaßen Ausnahmezustand. Die Pumpen liefen auf Hochtouren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585266/

Die Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz. Selbst in den Morgenstunden des Freitags mussten die Feuerwehrleute technische Hilfestellung leisten, um vollgelaufene Keller von den Wassermassen zu befreien. Damit einhergehend waren Gefahren verbunden, Stichwort Elektroanschlüsse. Dass die Einsätze für Privatpersonen teils kostenpflichtig sind, ist dagegen nicht überall bekannt. 300 bis 500 Euro könnten den Angaben zufolge anfallen. Der Dauerregen hatte vielfach Auswirkungen: Straßen waren zum Teil überflutet, Gullis konnten das Wasser nicht fassen.

Nicht nur die Feuerwehr sondern auch Experten der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlungs GmbH (OWA) mussten wegen diverser Havarien ausrücken, wie Geschäftsführer Günter Fredrich bestätigte. "Die Lage war sehr angespannt. Die starken Niederschläge haben uns viel abverlangt. Das Telefon stand nicht still. Hunderte Anrufe haben uns erreicht. Die Betroffenen waren teils aber sehr aggressiv", sagte er. Die Intensität des Regens machte sich vor allem in Dallgow und Schönwalde bemerkbar. Die Pumpenwerke mussten der Situation entsprechend Außergewöhnliches leisten. 250 Prozent mehr zur Normalförderung seien hinzugekommen. "Das ist eine erhebliche Überbelastung gewesen, zumal kein flächendeckendes Regenwasserkanalnetz besteht, so dass sich die Wassermassen durch den Rückstau auf den Straßen ihren Weg bahnten", so Fredrich. In der Folge ist der Niederschlag über die Abwasserschächte des Kanalnetzes in die Keller gelangt, weil viele Hausbesitzer offenbar "keine Rückstausicherung haben oder vorhandene Rückstauklappe nicht gepflegt" worden seien. Weiterhin waren die Gräben überflutet. Die OWA-Mitarbeiter waren bis um 3 Uhr morgens im Einsatz.

Die Rettungsleitstelle in Potsdam verzeichnete zudem versperrte Straßen durch umgefallene Bäume und abgebrochene Äste aufgrund der Regenlast. Verletzte habe es nicht gegeben. Unter Wasser standen Schulhöfe (Dallgow und Falkensee) und Tiefgaragen, die nicht mehr betreten werden konnten. In einem Logistikzentrum im GVZ Wustermark und in einem Großmarkt in Falkensee mussten gleichfalls Wassermassen abgepumpt werden.