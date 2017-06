236 Liter Wasser pro Quadratmeter

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585270/

Heute Morgen wurde erneut Großalarm ausgerufen, weil es weiter kontinuierlich regnet. In Lehnitz lief ein Keller voll Wasser und vermischte sich mit Heizöl. In Oranienburg blieb bereits gestern ein Rettungswagen in den Wassermassen stecken. Die Feuerwehr befreite den Patienten. Die L 172 musste bei Germendorf gesperrt werden, nachdem ein Hang der Mülldeponie abgesackt war. Bei der Oranienburger Wohnungsbaugesellschaft gab es Schäden, auch an vielen öffentlichen Einrichtungen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bot dem Landkreis am Morgen die Hilfe des Landes an. Der Landkreis bot der Stadt Oranienburg Notunterkünfte an. Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) dankte am Morgen den Einsatzkräften von Feuerwehr und THW für ihren unermüdlichen Einsatz und lobte auch die Bürger, die sich gegenseitig halfen. Landrat Ludger Weskamp (SPD) will sich heute um 11 Uhr bei einer Pressekonferenz zur Situation äußern.