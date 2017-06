Kennzeichenschwemme bei der Polizei

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (mo) Unzählige Autokennzeichen liegen auf dem Flur der Polizeiinspektion. Hunderte Autofahrer haben auf den überschwemmten Oberhaveler Straßen am Donnerstag ihre Kennzeichen verloren. "Wir sammeln hier, weil die Zulassungsstelle in Oranienburg unter Wasser steht", sagt Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Kollegen, Feuerwehrleute und Passanten haben die Nummernschilder abgegeben. 142 Kennzeichen zählt die Polizei bisher. Vermutlich wird die Zahl auf 400 steigen, sagt Röhrs. Wer sein Nummernschild vermisst, soll sich direkt in der Polizeidirektion Oranienburg melden: 03301 8510