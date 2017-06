Wasserbetriebe sprechen von Jahrhundertregen in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In der Hauptstadt ist nach Berechnungen der Berliner Wasserbetriebe ein Jahrhundertregen niedergegangen. Seit Donnerstagmittag fielen in Spandau 150 Liter Regen pro Quadratmeter, in Wilmersdorf waren es 150 Liter, sagte Sprecher Stephan Natz am Freitagvormittag. "Durchschnittlich für Berlin sind rund 580 Liter im Jahr. Es ist also die Menge eines Vierteljahres innerhalb von 18 Stunden gefallen." Solche Ereignisse wiederholten sich statistisch gesehen nur alle 100 Jahre.