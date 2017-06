Arbeitslosenzahl sinkt erneut deutlich

artikel-ansicht/dg/0/

Im Geschäftsstellenbereich Nauen sind derzeit 2854 Jobsuchende gemeldet, die Quote liegt bei 4,6 Prozent. Im Raum Rathenow haben 2477 Menschen keine Anstellung, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 10,4 Prozent. In beiden Fällen sank diese entsprechend. Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt (2016/2017) sind von 735 gemeldeten Bewerbern im Havelland noch 393 potenzielle Azubis unterversorgt. Aber: von den gemeldeten Ausbildungsstellen, 735 an der Zahl, sind noch 379 unbesetzt.