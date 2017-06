artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (dpa) Nach dem Unwetter der vergangenen Nacht ist die Kreisverwaltung Oberhavel am Freitag wegen technischer Probleme geschlossen. In die unteren Kellerräume, in denen die Server der Verwaltung stehen, sei Wasser gelaufen, sagte Pressesprecher Ronny Wappler in Oranienburg. Die Server seien heruntergefahren worden, um die Daten zu sichern. "Wir gehen aber davon aus, dass wir im Laufe des Tages die Server teilweise in den Testbetrieb nehmen können", sagte Wappler. Von der Betriebsruhe seien zahlreiche Einrichtungen wie das Jobcenter oder die Kfz-Zulassungsstelle betroffen. Elterngeldzahlungen könnten am Freitag nicht angewiesen werden. Ab Montag sei die Kreisverwaltung wieder geöffnet, hieß es.